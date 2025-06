Manca poco all’avvio ufficiale della stagione dei saldi estivi 2025 in Italia, un appuntamento atteso da consumatori e commercianti.

La data da segnare in calendario è quella di sabato 5 luglio, giorno in cui la maggior parte delle regioni italiane darà il via agli sconti, con alcune eccezioni per le province autonome di Trento e Bolzano che seguono un calendario differente.

Il calendario dei saldi estivi 2025 prevede un’uniformità nell’avvio degli sconti nel primo sabato di luglio, ma con differenze nella durata e nelle eventuali vendite promozionali che possono anticipare il periodo di saldi in alcune regioni. Ecco le date aggiornate:

Abruzzo : dal 5 luglio per 60 giorni, con possibilità di effettuare vendite promozionali durante tutto l’anno.

: dal 5 luglio per 60 giorni, con possibilità di effettuare vendite promozionali durante tutto l’anno. Basilicata : dal 5 luglio al 2 settembre, con divieto di promozioni 30 giorni prima dell’inizio dei saldi.

: dal 5 luglio al 2 settembre, con divieto di promozioni 30 giorni prima dell’inizio dei saldi. Calabria : dal 5 luglio al 3 settembre, divieto di promozioni 15 giorni prima.

: dal 5 luglio al 3 settembre, divieto di promozioni 15 giorni prima. Campania : dal 5 luglio per 60 giorni, divieto promozioni 30 giorni prima.

: dal 5 luglio per 60 giorni, divieto promozioni 30 giorni prima. Emilia-Romagna : dal 5 luglio per 60 giorni, divieto promozioni 30 giorni prima.

: dal 5 luglio per 60 giorni, divieto promozioni 30 giorni prima. Friuli Venezia Giulia : dal 5 luglio fino al 30 settembre, con possibilità di promozioni tutto l’anno.

: dal 5 luglio fino al 30 settembre, con possibilità di promozioni tutto l’anno. Lazio : dal 5 luglio per 6 settimane, divieto promozioni 30 giorni prima.

: dal 5 luglio per 6 settimane, divieto promozioni 30 giorni prima. Liguria : dal 5 luglio al 18 agosto, divieto promozioni 40 giorni prima.

: dal 5 luglio al 18 agosto, divieto promozioni 40 giorni prima. Lombardia : dal 5 luglio al 2 settembre, divieto promozioni 30 giorni prima.

: dal 5 luglio al 2 settembre, divieto promozioni 30 giorni prima. Marche : dal 5 luglio al 1 settembre, divieto promozioni 30 giorni prima.

: dal 5 luglio al 1 settembre, divieto promozioni 30 giorni prima. Molise : dal 5 luglio per 60 giorni, divieto promozioni 30 giorni prima e dopo.

: dal 5 luglio per 60 giorni, divieto promozioni 30 giorni prima e dopo. Piemonte : dal 5 luglio per 8 settimane, divieto promozioni 30 giorni prima.

: dal 5 luglio per 8 settimane, divieto promozioni 30 giorni prima. Puglia : dal 5 luglio al 2 settembre, divieto promozioni 15 giorni prima.

: dal 5 luglio al 2 settembre, divieto promozioni 15 giorni prima. Sardegna : dal 5 luglio per 60 giorni, divieto promozioni 40 giorni prima.

: dal 5 luglio per 60 giorni, divieto promozioni 40 giorni prima. Sicilia : dal 5 luglio al 15 settembre, con possibilità di promozioni in qualsiasi periodo dell’anno.

: dal 5 luglio al 15 settembre, con possibilità di promozioni in qualsiasi periodo dell’anno. Toscana : dal 5 luglio per 60 giorni, divieto promozioni 30 giorni prima.

: dal 5 luglio per 60 giorni, divieto promozioni 30 giorni prima. Umbria : dal 5 luglio per 60 giorni, con possibilità di promozioni tutto l’anno.

: dal 5 luglio per 60 giorni, con possibilità di promozioni tutto l’anno. Valle d’Aosta : dal 5 luglio al 30 settembre, divieto promozioni 15 giorni prima.

: dal 5 luglio al 30 settembre, divieto promozioni 15 giorni prima. Veneto : dal 5 luglio al 31 agosto, divieto promozioni 30 giorni prima.

: dal 5 luglio al 31 agosto, divieto promozioni 30 giorni prima. Provincia di Bolzano : dal 16 luglio al 19 settembre; le date variano in base ai distretti.

: dal 16 luglio al 19 settembre; le date variano in base ai distretti. Provincia di Trento: i saldi possono essere effettuati durante tutto l’anno per un periodo massimo di 60 giorni, con inizio generalmente a metà luglio e fine a metà agosto, mentre nei comuni turistici l’avvio è a fine agosto.

La differenza nelle province autonome è importante da sottolineare per chi intende approfittare degli sconti proprio in quelle aree, spesso con un calendario più flessibile e segmentato per distretti.

Regole e consigli per uno shopping consapevole durante i saldi estivi

L’arrivo dei saldi estivi rappresenta un’opportunità per rinnovare il proprio abbigliamento con capi spesso di stagione o di moda, ma non mancano le insidie di acquisti compulsivi spinti da offerte allettanti. Ecco alcune indicazioni fondamentali per muoversi con consapevolezza:

Indicazione trasparente del prezzo : Il commerciante è obbligato, secondo il D.lgs 26/2023, a indicare chiaramente il prezzo normale di vendita, il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti l’avvio dei saldi, lo sconto praticato e il prezzo finale. Nelle regioni dove sono consentite vendite promozionali anche prima dei saldi, lo sconto va calcolato rispetto al prezzo più basso praticato in tali promozioni.

: Il commerciante è obbligato, secondo il D.lgs 26/2023, a indicare chiaramente il prezzo normale di vendita, il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti l’avvio dei saldi, lo sconto praticato e il prezzo finale. Nelle regioni dove sono consentite vendite promozionali anche prima dei saldi, lo sconto va calcolato rispetto al prezzo più basso praticato in tali promozioni. Capi in saldo : Devono essere articoli con carattere stagionale o di moda, soggetti a deprezzamento se non venduti entro un certo termine.

: Devono essere articoli con carattere stagionale o di moda, soggetti a deprezzamento se non venduti entro un certo termine. Prova dei capi : Non è obbligatoria, ma è consigliabile provarli prima dell’acquisto per evitare eventuali problemi di reso o cambio.

: Non è obbligatoria, ma è consigliabile provarli prima dell’acquisto per evitare eventuali problemi di reso o cambio. Cambio merce e resi : La possibilità di cambiare un capo è a discrezione del negoziante, salvo che il prodotto sia difettoso o non conforme, in tal caso il venditore è obbligato a riparare o sostituire il bene oppure a restituire o ridurre il prezzo, purché il difetto venga denunciato entro due mesi dalla scoperta e si conservi lo scontrino.

: La possibilità di cambiare un capo è a discrezione del negoziante, salvo che il prodotto sia difettoso o non conforme, in tal caso il venditore è obbligato a riparare o sostituire il bene oppure a restituire o ridurre il prezzo, purché il difetto venga denunciato entro due mesi dalla scoperta e si conservi lo scontrino. Esposizione merce : I prodotti in saldo devono essere esposti separatamente dalle nuove collezioni per non creare confusione o inganno nei consumatori.

: I prodotti in saldo devono essere esposti separatamente dalle nuove collezioni per non creare confusione o inganno nei consumatori. Pagamenti: I negozianti sono tenuti ad accettare carte di credito e favorire metodi di pagamento cashless, garantendo così sicurezza e trasparenza negli acquisti.

La stagione dei saldi estivi 2025 non riguarda solo i negozi fisici, ma anche il commercio elettronico, dove le offerte cominciano già qualche giorno prima dell’avvio ufficiale. Alcune piattaforme propongono infatti sconti anticipati legati a programmi fedeltà o membership, mentre eventi come gli Amazon Prime Day, in calendario dall’8 all’11 luglio 2025, rappresentano occasioni imperdibili per acquistare capi e accessori a prezzi ribassati.

Per orientarsi tra le tante offerte online è consigliato:

Verificare attentamente le condizioni di reso, che possono variare rispetto ai negozi fisici.

Controllare la descrizione e i materiali dei prodotti, preferendo scelte sostenibili e di qualità.

Conservare sempre le ricevute digitali per eventuali reclami o garanzie.

Con queste indicazioni, il periodo dei saldi estivi diventa un momento di opportunità per rinnovare la propria moda estiva in modo consapevole e sicuro, evitando le insidie degli acquisti impulsivi e garantendo un’esperienza di shopping trasparente e soddisfacente.