Salute del cuore: Yoga rimedio contro la mortalità dopo un infarto

Fonte immagine: Foto di StockSnap da Pixabay

Dallo Yoga un aiuto naturale nel prevenire la mortalità prematura dopo un attacco cardiaco grave.

Lo Yoga è tra le pratiche orientali più conosciute e apprezzate per chi cerca benessere e salute. Molti provando tali tecniche e posizioni per migliorare la propria resistenza all’ansia e allo stress, come anche per aumentare la capacità di concentrazione o per sentirsi meglio con il proprio corpo. Secondo uno studio presentato durante il congresso annuale della European Society of Cardiology da un gruppo di ricerca indiano la disciplina millenaria aiuterebbe anche a ridurre il rischio di mortalità prematura dopo un attacco cardiaco.

Lo studio indiano ha coinvolto circa 2500 persone, precedentemente sottoposte a intervento chirurgico al cuore in seguito a infarto o altro grave episodio a carico del cuore. In base ai dati ottenuti dai ricercatori lo Yoga migliorerebbe non soltanto la circolazione sanguigna, ma aiuterebbe anche a rinforzare il muscolo cardiaco. Nello specifico chi pratica tali tecniche ridurrebbe del 16% le possibilità di morire nei cinque anni successivi all’operazione.

I benefici offerti dallo Yoga per la salute del cuore sono stati riscontrati nei volontari che hanno praticato per un’ora al giorno, nell’arco di tre mesi, la disciplina orientale. Questi avrebbero mostrato il 16% di rischio mortalità in meno rispetto a coloro che non hanno svolto gli stessi esercizi. Ha sottolineato l’autore principale dello studio, il prof. Naresh Sen dello Hridaya Ganesha Sunil Memorial Super Speciality Hospital di Jaipur: