Rinnovabili e fotovoltaico, previsioni da +280 GW nel 2021

Fonte immagine: Foto di torstensimon da Pixabay

Rinnovabili e fotovoltaico, segno positivo nel 2020 e buone previsioni per il biennio 2021-2022: le indicazioni IEA per prossimi due anni.

Rinnovabili e fotovoltaico sono tornati a crescere nel 2020 e replicheranno il trend positivo anche nel 2021. Queste le indicazioni principali che arrivano dall’ultimo Renewable Energy Market Update diffuso dalla IEA (International Energy Agency).

Stando ai dati IEA le rinnovabili sono cresciute di 280 GW nel 2020, con un incoraggiante +45% rispetto all’anno precedente, e sembrano avviate verso livelli analoghi sia nel corso del 2021 che in previsione del 2022. Come ricordato dalla stessa International Energy Agency in una nota, i valori sono del 25% superiori a quanto ipotizzato a novembre dalla stessa IEA.

Altro dato positivo relativamente al 2020 è quello legato alla ripartizione delle nuove installazioni, con le rinnovabili che hanno rappresentato il 90% dei nuovi GW installati lo scorso anno.

Rinnovabili e fotovoltaico, previsioni 2021-2022

Positivo il trend del fotovoltaico per quanto riguarda il biennio, con la cui quota di nuove installazioni che dovrebbe essere rispettivamente pari a 145 GW (2021) e a 162 GW (2022). La crescita del settore sarà influenzata anche dall’impulso legato alla “utility-scale”, che passerà dal 55% delle installazioni 2020 al 70% dei prossimi anni.

Indicato come in crescita anche il settore idroelettrico, che dai 20 GW circa del 2020 dovrebbe passare nei prossimi due anni a installazioni di poco inferiori ai 40 GW.

Meno rosee invece le previsioni per quanto riguarda l’eolico. Dopo aver “firmato” l’installazione di 114 GW nel 2020, l’eolico dovrebbe attestarsi nel biennio 2021-2022 a circa 80 GW annui.

A guidare la crescita delle rinnovabili sarà ancora una volta la Cina, che da sola installerà 44 e 49 GW nel biennio 2021-2022. Subito dietro si piazzerà il mercato europeo, con in testa Germania, Francia, Paesi Bassi e Spagna.

Fonte: IEA - International Energy Agency