Con questo indovinello metto tutti in difficoltà: quasi nessuno riesce a risvolverlo, io c’è l’ho fatta in 1 minuto, tu ci riesci?

La capacità di risolvere enigmi e problemi logici è da sempre considerata una delle manifestazioni più evidenti dell’intelligenza umana. La scienza, infatti, utilizza test e indovinelli specifici per valutare le capacità cognitive, mettendo spesso alla prova la rapidità di pensiero e la logica deduttiva delle persone. Tra questi, uno in particolare sta facendo discutere e mettendo in difficoltà moltissimi utenti online per la sua apparente semplicità e al contempo inganno.

L’indovinello in questione viene spesso utilizzato negli studi psicometrici per misurare non solo l’intelligenza generale, ma anche la capacità di ragionamento sotto pressione. La difficoltà risiede nel fatto che la risposta corretta non è immediatamente ovvia e richiede un’attenta analisi delle informazioni fornite, oltre a una buona dose di creatività mentale. Questo tipo di test non valuta solo la memoria o la conoscenza, ma anche l’abilità di interpretare dati e di eliminare le opzioni errate.

L’indovinello in questione è questo:

Sono un numero a due cifre.

La somma delle mie cifre è 9.

Se aggiungi 9 al numero, ottieni un numero con le stesse cifre ma in ordine inverso.

Qual è il mio numero?

Come affrontare l’indovinello e risolverlo in 1 minuto

Per risolvere l’indovinello nel minor tempo possibile, è fondamentale adottare un metodo di ragionamento sistematico. Gli studiosi suggeriscono di procedere così:

Leggere attentamente la domanda: spesso i dettagli più importanti sono nascosti tra le righe. Eliminare le ipotesi errate: scartare le risposte che non soddisfano tutti i criteri richiesti. Pensare fuori dagli schemi: talvolta la soluzione richiede un approccio creativo e non convenzionale. Verificare la coerenza della risposta: assicurarsi che la soluzione sia logica e coerente con i dati forniti.

Inoltre, esercitarsi regolarmente con indovinelli e problemi logici può migliorare significativamente la velocità e l’efficacia nel risolverli. Ora vediamo come risolvere l’indovinello.

Chiamiamo il nostro numero XY, dove:

X è la cifra delle decine

Y è la cifra delle unità

Possiamo esprimere il numero così:

10 × X + Y

Dati del problema:

La somma delle cifre è 9 – quindi X + Y = 9

Se aggiungiamo 9 al numero, otteniamo lo stesso numero con le cifre invertite

(10 × X + Y) + 9 = 10 × Y + X

Impostiamo l’equazione:

Partiamo dalla seconda condizione:

10X + Y + 9 = 10Y + X

Sviluppiamo e semplifichiamo:

10X – X + Y – 10Y + 9 = 0

– 9X – 9Y + 9 = 0

Dividiamo tutto per 9:

X – Y + 1 = 0

– X – Y = -1

Ora risolviamo il sistema:

X + Y = 9

X – Y = -1

Sommiamo le due equazioni:

(X + Y) + (X – Y) = 9 + (-1)

– 2X = 8

– X = 4

Sostituiamo nella prima equazione:

4 + Y = 9

– Y = 5

La soluzione:

Il numero è 45.

Ci sei riuscito in 1 minuto?