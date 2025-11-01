Poste Italiane si conferma un punto di riferimento nel panorama finanziario italiano, ampliando la propria offerta nel settore del risparmio.

Questa soluzione si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso investimenti sicuri e a basso rischio, in un periodo caratterizzato da dinamiche economiche complesse e da un’inflazione che continua a erodere il potere d’acquisto dei risparmiatori.

Il Deposito Supersmart consente ai titolari di un Libretto Smart di accantonare parte o tutta la liquidità disponibile per un periodo prestabilito, ottenendo un tasso di interesse superiore rispetto a quello applicato alle somme libere non vincolate. La gestione è semplice e accessibile: l’attivazione può avvenire presso qualsiasi ufficio postale, tramite il sito ufficiale di Poste Italiane o attraverso le app dedicate BancoPosta e Poste Italiane.

Uno degli aspetti più apprezzati di questo prodotto è la flessibilità: gli accantonamenti possono essere sbloccati anticipatamente senza alcuna penalità, permettendo così di mantenere il controllo sulla liquidità in caso di necessità. La durata dell’investimento varia a seconda della versione scelta, offrendo soluzioni adatte a diverse esigenze:

Deposito Supersmart Premium : destinato a chi versa nuova liquidità, con durata di 366 giorni e rendimento annuo lordo a scadenza del 3%.

: destinato a chi versa nuova liquidità, con durata di 366 giorni e rendimento annuo lordo a scadenza del 3%. Deposito Supersmart Open : vincolo di 360 giorni, rendimento annuo lordo a scadenza del 1,5%, disattivabile in ogni momento senza costi.

: vincolo di 360 giorni, rendimento annuo lordo a scadenza del 1,5%, disattivabile in ogni momento senza costi. Deposito Supersmart Young : rivolto ai giovani tra 18 e 35 anni, con durata di 180 giorni e rendimento del 2% annuo lordo.

: rivolto ai giovani tra 18 e 35 anni, con durata di 180 giorni e rendimento del 2% annuo lordo. Deposito Supersmart Pensione : dedicato a chi accredita la pensione INPS sul Libretto Smart, con durata di 364 giorni e rendimento del 2% annuo lordo.

: dedicato a chi accredita la pensione INPS sul Libretto Smart, con durata di 364 giorni e rendimento del 2% annuo lordo. Deposito Supersmart Rinnova: per clienti con accantonamenti scaduti a partire dal 1° aprile 2025, durata di 540 giorni e rendimento annuo lordo del 1,75%.

Questi tassi si confermano sempre più vantaggiosi rispetto al tasso base previsto per le somme libere depositate sul Libretto Smart, garantendo un rendimento superiore senza rinunciare alla sicurezza garantita dallo Stato italiano. Per fare un esempio pratico, un investimento di 2.000 euro nel Deposito Supersmart Premium per 366 giorni produce un interesse netto di circa 44,47 euro.

Investire nel contesto economico attuale: opportunità e strategie

Nel novembre 2025, il contesto economico globale presenta molteplici sfide e opportunità. La crescita economica mondiale è stimata al 3%, mentre in Italia la Commissione Europea prevede un aumento del PIL reale dello 0,7%, sostenuto da consumi interni e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La Banca Centrale Europea, dopo aver ridotto i tassi di interesse al 2%, mantiene un atteggiamento prudente per stimolare l’economia senza alimentare l’inflazione, che si mantiene intorno all’1,8%.

In questo scenario, il deposito a termine come il Deposito Supersmart rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un investimento sicuro e con rendimento superiore alla media dei libretti tradizionali. La diversificazione resta comunque la chiave per proteggere i propri risparmi: accanto ai depositi postali, si possono considerare obbligazioni governative, fondi comuni, ETF tematici e azioni di società italiane ed europee con buoni dividendi, come Intesa Sanpaolo e Snam.

Per i risparmiatori più giovani e dinamici, le azioni di società tecnologiche come WIIT o di lusso come Ferrari rappresentano opportunità di crescita, seppur con un profilo di rischio più elevato. L’investimento in materie prime e energia green continua a essere strategico per proteggersi dall’inflazione e dalla volatilità dei mercati.

Infine, è importante sottolineare che il Deposito Supersmart non può essere escluso dal calcolo dell’ISEE corrente, in quanto rientra a pieno titolo nel patrimonio mobiliare. Questo dato è cruciale per chi deve presentare la dichiarazione per accedere a prestazioni sociali agevolate.