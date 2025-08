Nel cuore del Golfo del Tigullio, tra le pittoresche case colorate che un tempo ospitavano una comunità di pescatori e oggi rappresentano l’apice del lusso mediterraneo, si trova un appartamento unico nel suo genere. Progettato dall’architetto Marco Lecchi, questo spazio abitativo si configura come un tributo raffinato al mare e alla cultura ligure, incarnando la bellezza delle forme naturali e dei colori tipici del Mediterraneo.

Un appartamento ispirato alla conchiglia: linee organiche e materiali naturali

Situato in una posizione privilegiata che affaccia sull’iconico porticciolo di Portofino, l’appartamento si distingue per la sua architettura interna che richiama la morbidezza di una conchiglia immersa nella sabbia. «Il progetto è stato concepito per essere un rifugio intimo, un luogo dove rigenerarsi e lasciarsi ispirare dalla luce naturale e dal paesaggio circostante», spiega Lecchi. La grande porta finestra domina il soggiorno in altezza, aprendo la vista sul porto e sul Castello Brown, e inonda gli ambienti di luce mediterranea, elemento imprescindibile della casa.

Le superfici sono realizzate con materiali caldi e porosi, come il legno decapato e la pietra, che conferiscono al volume un carattere organico e scultoreo. Gli arredi, anch’essi pensati su misura, sembrano danzare nello spazio: il tavolo da pranzo, un capolavoro artigianale in tronco di ulivo e vetro, dialoga con le iconiche sedie Superleggera di Cassina e con imbottiti realizzati artigianalmente da Villa Italo. Un tocco personale è dato dalla presenza di due fotografie di Steve McCurry, scelte e posizionate con cura dai proprietari, Silvia e Nicola, per valorizzare ulteriormente la living room.

Integrazione tra architettura e artigianalità: la scala e gli ambienti modellati sul paesaggio

L’elemento architettonico centrale è la scala, realizzata in ferro e rivestita con materiali naturali, che si snoda come una spirale organica attorno alla zona pranzo, collegando il soggiorno al soppalco dove si trova la zona notte. Questa scelta progettuale crea una continuità visiva e spaziale tra gli ambienti, facendo sembrare la casa una vera e propria chiocciola in cui giorno e notte si integrano armoniosamente. Dal letto, la vista si apre ancora una volta verso il mare, offrendo la sensazione di un risveglio sospeso sull’acqua.

Gli arredi fissi, come cucina e armadi, sono realizzati in muratura e sagomati ad hoc per seguire le curve fluide e naturali dell’appartamento, mentre le ante in legno si adattano perfettamente alla struttura. Il pavimento in cocciopesto fatto a mano evoca la sensazione tattile della sabbia, rafforzando il legame materico con il paesaggio marino.

Anche i bagni confermano il leitmotiv delle curve: la vasca principale, rivestita in Tadelakt marocchino, introduce un tocco esotico, mentre il secondo bagno è stato ampliato grazie a un intervento strutturale per ospitare una doccia scolpita direttamente nella roccia, che ricorda una grotta naturale, elemento scultoreo e quasi vivo nell’ambiente. Tra i due bagni, una camera per gli ospiti è stata allestita con arredi su misura, decorati a mano per conferire un aspetto vissuto e autentico, richiamando il fascino del legno invecchiato.

Portofino: un contesto iconico e un omaggio alla tradizione mediterranea

Portofino, noto come luogo dell’amore e della dolce vita, è stato immortalato già nel 1958 nel celebre brano “Love in Portofino”, scritto dal paroliere Leo Chiosso in collaborazione con il cantante Fred Buscaglione. Questo legame culturale con la musica e la tradizione italiana si riflette nell’atmosfera dell’appartamento, che si propone come un gioiello sartoriale cucito sulla personalità dei proprietari e sul fascino del territorio ligure.

La piazzetta di Portofino, con il suo animato via vai di turisti, ristoranti e boutique di lusso, fa da sfondo alle giornate che si svolgono da questa casa, mentre all’interno si respira una perfetta sintesi tra estetica, funzionalità e artigianalità, frutto della maestria degli artigiani locali e della visione chiara dell’architetto Lecchi.

Nel panorama del design mediterraneo, questo appartamento rappresenta un esempio di come l’interior design possa trasformare un’abitazione in un’esperienza sensoriale e culturale, dove ogni dettaglio racconta la storia del luogo e dei suoi abitanti, con un’attenzione particolare al rispetto della natura e della tradizione.