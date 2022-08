Tutto sulla pecora: 10 curiosità da conoscere

La pecora è un mammifero ruminante appartenente alla famiglia dei Bovidae. Animale addomesticato sin dall’antichità, fa parte dei cosiddetti animali da reddito in quanto produce latte, carne e lana. Tuttavia ogni tanto c’è qualcuno che decide di tenere una pecora come animale da compagnia, anche perché si rivela particolarmente utile per tenere a livelli accettabili l’erba dei prati.

Classificazione scientifica della pecora

Questa è la classificazione scientifica della pecora:

Dominio: Eukaryota

Regno: Animalia

Sottoregno: Eumetazoa

Superphylum: Deuterostomia

Phylum: Chordata

Subphylum: Vertebrata

Infraphylum: Gnathostomata

Superclasse: Tetrapoda

Classe: Mammalia

Infraclasse: Eutheria

Superordine: Laurasiatheria

Ordine: Artiodactyla

Sottordine: Ruminantia

Infraordine: Pecora

Famiglia: Bovidae

Sottofamiglia: Caprinae

Genere: Ovis

Specie: O. aries

Principali razze di pecore

Le diverse razze di pecora possono essere classificate in vario modo, dipende dalle circostanze:

per paese d’origine

per utilizzo: abbiamo razze di pecore da carne quali Cheviot, Dishley, Ile de France e Leicester , pecore da latte e pecore da lana, come Biellese, Bergamasca, Buchara, Gentile di Puglia e Merinos

le razze possono essere distinte anche in brachicefale e dolicocefale

Ecco alcune delle principali razze italiane di pecore:

Alpagota

Altamurana

Appenninica

Bagnolese

Barbaresca

Bergamasca

Biellese

Brentegana

Brianzola

Brigasca

Brogna

Ciavenasca

Ciuta

Comisana

Cornella Bianca

Cornigliese

Corteno

Delle Langhe

Fabrianese

Finarda

Frabosana

Garessina

Garfagnina

Gentile di Puglia

Istriana Carsolina

Lamon

Laticauda

Leccese

Livo

Marrana

Massese

Matesina

Merinizzata Italiana

Nera di Arbus

Modenese

Nostrana

Noticiana

Pagliarola

Pecora dell’Amiata

Pecora Sarda

Pinzirita

Plezzana

Pomarancina

Pusterese

Quadrella

Rosset

Saltasassi

Sambucana

Savoiarda

Schnalserschaf

Schwarz Braunes

Sciara

Sopravissana

Tacola

Tiroler Bergschaf

Trimeticcia Segezia

Turchessa

Valle del Belice

Varesina

Vicentina

Villnoesser Schaf

Vissana

Zerasca

Zucca Modenese

E qui alcune razze di pecore estere:

Alcarrena

Aragonesa

Baker o Bonte

Barbados Blackbelly

Bardoka

Barégeoise

Belle-Île

Beltex

Bizet

Blackhead Persian

Bleu du Maine

Border Leicester

Boulonnaise

Canaria

Canaria De Pelo

Cartera

Chamarita

Charollais

Cheviot

Churra

Churra Algarvia

Clun Forest

Dartmoor

Devon Longwoolled

Faroe

Finnica

Frisona

Galega

Hampshire

Hog Island

Ibicenca

Iceland

Ile de France

Imroz

Jacob

Kerry Hill

Kosova

Landes de Bretagne

Lincoln

Mallorquina

Maellana

Manx loaghtan

Montagne Noire

Montesina

Naso Nero del Vallese

Navajo Churro

Navarra

Oxford

Palmera

Pecora da latte belga

Pecora dei Monti Stara Planina occidentali

Pecora del Camerun

Pecora della brughiera di Drenthe

Pecora della Costa del Golfo

Pecora della Roccia Alpina

Pecora dell’Oberland grigionese

Pecora di Loja

Pecora di Montagna del Galles Meridionale

Pecora di Montagna del Galles Badger Face

Pecora rossa Masai

Pecora di Macina

Pecora di Molo

Pecora di Sakiz

Pecora Lacaune

Pecora Merinos

Pecora Nana d’Ouessant

d’Ouessant Pecora Suffolk

Polacca della brughiera

Portland

Romanov

Romney

Scottish Blackface

Shetland

Shropshire

Sofia

St. Croix

Talaverana

Tunisi

Ucraina dei Carpazi

Valaska

Whiteface Dartmoor

Xalda

Zackel

Zelazna

Caratteristiche della pecora: aspetto e colore del mantello

Aspetto e principali caratteristiche anatomiche

Pur con qualche variabilità di razza, le pecora si presenta come un animale con corporatura robusta, fronte piatta o rigonfia, muso stretto. Le corna, presenti solitamente nel maschio, ma talvolta anche nelle femmine, sono spiralate, dirette verso il basso e all’indietro e sono cave. È un animale cavicorno.

La coda è corta.

Colore del mantello della pecora

La caratteristica più distintiva delle pecore è il folto vello, tranne per alcune razze a pelo corto tipiche dei paesi caldi. Il vello delle pecore è formato dalla lana, cioè da peli fini e ondulati mescolati a peli più grossi e rigidi, la giarra. I colori del mantello sono assai variabili:

bianco (quello preferito perché si tinge più facilmente)

bianco-giallastro

grigiastro

rossiccio

marrone

nero

Il mantello spesso è uniforme, ma talvolta può essere pezzato. Per quanto riguarda la tosatura della pecora, è importante gestirla correttamente: ne va della salute dell’animale. Solitamente le pecore vengono tosate una volta all’anno in primavera perché d’inverno il manto serve per proteggersi dal freddo.

Taglia e peso della pecora

Parliamo di dimensioni delle pecore: a seconda della razza, dell’età e del sesso le dimensioni variano parecchio. Inoltre c’è da considerare che il notevole ingombro di lana rende difficile rendersi conto di quanto siano grandi davvero. Solitamente una pecora pesa dai 50 ai 100 kg, mentre l’altezza varia dai 70 ai 120 cm.

Riproduzione

O. aries raggiunge la maturità sessuale intorno ai 7-10 mesi. Solitamente le pecore vengono fatte partorire una volta all’anno, partendo dai 10-14 mesi per la femmina e dai 12-16 mesi nel montone. La durata della gravidanza di una pecora è di circa 145 giorno, un po’ meno di 5 mesi. Da ogni parto possono nascere da 1 a 5 agnelli.

Esattamente come per la capra, l’età la si stima dalla sostituzione dei denti incisivi da latte con quelli da adulto.

Come tutti i mammiferi, le pecore partoriscono e allattano i loro piccoli.

Che carattere hanno le pecore?

Per qualche motivo tutti ritengono che le pecore siano animali stupidi, ma in realtà non è affatto così. Sfatiamo un mito: le pecore sono animali molto intelligenti, imparano in fretta. Non fatevi vedere da loro quando aprite e chiudete le recinzioni perché potrebbero imparare ad aprirle a loro piacimento.

Sono anche molto adattabili.

Il carattere solitamente è mite, riservato e mansueto. Amano vivere in gregge, quindi hanno bisogno di compagnia e non vogliono stare da sole. Però se presenti altri animali domestici, possono diventare territoriali con i loro spazi.

Hanno anche un’ottima memoria e si affezionano parecchio agli umani.

Dieta e alimentazione della pecora

La pecora è un ruminante erbivoro, tende a brucare e a ingurgitare tutto quello che le capita a tiro. La dieta delle pecore cambia a seconda della sua tipologia. Solitamente le pecore da carne si nutrono di erbe di pascolo, fieno e pochi cereali, mentre le pecore da latte si nutrono anche di mangimi integrati maggiormente con cereali.

Acqua fresca deve essere messa sempre a disposizione: un adulto beve fino a 20 litri di acqua al giorno. Spesso viene anche messo a disposizione un blocchetto di sale che l’ovino può leccare a piacimento: aiuta gli animali a digerire meglio soprattutto quando la dieta è composta da molti cereali.

Principali malattie delle pecore

Queste sono alcune delle principali malattie delle pecore:

Afta epizootica

Blue Tongue

Brucellosi

Echinococcosi

Intossicazione da rame

Pedaina

Scrapie o encefalopatia spongiforme trasmissibile

Visna-Maedi

Come tenere una pecora?

Fermo restando che una pecora, anche tenuta come animale da compagnia, ha bisogno di un ampio prato da brucare, un riparo dal sole e dalle intemperie e un’area in cui sgranchirsi, ecco che essendo un animale da reddito ha bisogno di più accortezze.

Le pecore sono tendenzialmente animali da gregge, quindi è sconsigliato tenerle da sole. Difficile dire quanto spazio serva per tenere una pecora: dipende se si intende anche lo spazio necessario per far crescere il fieno che serve per nutrirla per almeno un anno, oltre che il pascolo.

In generale serve almeno mezzo ettaro abbondante per ovino: considera che pascolano in media 8 ore al giorno. Se vuoi tenere 10 pecore o 100 pecore, devi semplicemente moltiplicare. Considera anche che in generale per ogni animale da riproduzione servono 1.000 m2, considerando anche il pascolo estivo, gli animali giovani e lo spazio per produrre fieno per l’inverno.

Se ti stai chiedendo quanto rende una pecora, in generale una di esse produce in media 300-350 litri di latte, arrivando anche a 450 litri. È implicito che, come tutti i mammiferi, la pecora produca latte solamente a seguito di una gravidanza: da sola, se non si accoppia, non può rimanere incinta e dunque non produce latte.

Però è l’ideale per tenere il prato sempre tosato, tienila solo lontana dall’orto perché, come le capra, bruca tutto ciò che le capita a tiro.

Non è facile stabilire quanto si guadagni con un allevamento di pecore. Di sicuro se hai 2-3 pecore il guadagno è poco o nullo. Solo quando si ha un discreto gregge e si può iniziare a guadagnare qualcosa, ma dipende di sono diversi fattori da tenere in considerazione:

prezzi di mercato di carne, latte e lana

tassazione locale

prezzi degli alimenti

costi dei mangimi

costi di elettricità, acqua…

eventuali malattie per le spese veterinarie

L’allevamento delle pecore può essere:

brado

semibrado

transumante

in stalla (ma raramente)

Curiosità sulla pecora

Ed ecco dieci curiosità sulle pecore:

Pecora in inglese si dice “sheep” Shaun, vita da pecora è un cartone animato inglese con protagonista la pecora Shaun, personaggio secondario del cortometraggio Una tosatura perfetta La pecora nel bosco è una canzone italiana per bambini presente sul canale YouTube Coccole Sonore Il maschio delle pecore è il montone. Pecore è il termine che indica le femmine adulte, mentre i cuccioli si chiamano agnelli La pecora Dolly è stato il primo mammifero in assoluto a essere clonato con successo: nata nel 1996, è morta nel 2003 La durata di vita media di una pecora è di 10-12 anni, anche se alcuni esemplari arrivano anche a 16-19 anni Le pecore hanno un ottimo udito, quindi i rumori forti le disturbano. Inoltre hanno una visione periferica che arriva a 320 gradi. Una particolarità: le pupille sono orizzontali, con forma a fessura Pecora nera è un espressione che indica solitamente un elemento che spicca in maniera positiva o negativa rispetto agli altri membri del gruppo Le pecore si prendo a cornate solitamente per difendersi o discutere sulla gerarchia, stessa cosa fanno le capre che si prendono a cornate Esiste più di un Pokémon pecora. Abbiamo Mareep, Pokémon di tipo Elettro di seconda generazione che si evolve in un ovino rosa più grande di nome Flaaffy, che a sua volta si evolve in Ampharos, Pokémon che non c’entra nulla con le pecore. Inoltre abbiamo anche Wooloo, Pokémon di tipo Normale di ottava generazione che si evolve prima di Dubwool, Pokémon che in realtà sembra più una capra

Una pecora come animale da compagnia?

Vuoi una pecora come animale da compagnia? Si può fare, ma devi considerare che per la legge italiana viene comunque classificata come animale da reddito. Il che vuol dire che bisogna rispettare precise leggi. Come prima cosa, dovrai verificare quali siano le leggi regionali e le indicazioni dell’Asl della tua zona.

Poi bisognerà registrare l’animale tramite l’Asl, il che vale anche se ne registri solo una per compagnia, con tanto di marca auricolare.

Inoltre, essendo considerata un animale da reddito, dovrai avere un registro di carico-scarico o registro di stalla nella quale segnalare l’identificativo dell’animale, se prendi altre pecore, se muore. In aggiunta dovrai anche tenere un registro dei trattamenti veterinari.

L’Asl provvederà a controllarlo tutti gli anni, eseguendo anche test e prelievi del sangue richiesti, indicandoti anche quali siano i vaccini obbligatori da fare. Anche se hai solo un ovino dovrai comunque avere un codice allevamento: senza di esso il veterinario non potrà prescriverti alcun farmaco registrato per ovini.

Il che vuol anche dire che dovrai trovare in zona un veterinario di grossi animali esperto di ovicaprini che possa seguire la salute delle tue pecore.