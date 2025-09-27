L’oroscopo di ottobre si presenta ricco di movimenti planetari significativi che influenzano profondamente i segni zodiacali.

Con il transito di Marte e il passaggio di Saturno dal Cancro all’Acquario, questo mese si prospetta come un periodo di trasformazioni e nuove energie da gestire con attenzione.

Il mese di ottobre vede Marte, il pianeta rosso noto per la sua energia combattiva e passionale, oscillare tra ingressi e uscite nei vari segni, provocando qualche scompiglio soprattutto nel segno del Leone. Marte, quarto pianeta del sistema solare, è noto per il suo legame con l’azione e la determinazione, ma anche con i conflitti interiori e le tensioni. Nel contesto astrologico, la sua opposizione o congiunzione può portare a sfide importanti, come si evidenzia per l’Ariete che ora può finalmente deporre l’ascia di guerra, liberandosi da un’opposizione che ne ha agitato le energie.

Parallelamente, Saturno, il gigante gassoso del sistema solare, che rappresenta rigore, disciplina e responsabilità, termina il suo passaggio nel segno del Cancro per entrare nell’Acquario. Questo spostamento segna la fine di un periodo di restrizioni e di dure prove per i nativi del Cancro, che ora possono respirare un’aria più leggera, ritrovando energia e combattività per portare avanti i propri progetti con maggiore serenità.

Ariete: dalla tensione alla rinascita emotiva e professionale

L’arrivo di ottobre porta all’Ariete una svolta significativa. Dopo aver superato l’opposizione di Marte, è tempo di sotterrare l’ascia di guerra e di concentrarsi su una comunicazione più pacata, soprattutto fino al 6 ottobre. Nonostante una certa distrazione, le cose procedono bene sul fronte lavorativo. Il 13 ottobre si apre una fase particolarmente favorevole, con l’ingresso di Venere che accende il cuore e realizza i desideri amorosi. Venere, dea dell’amore e della bellezza, illumina questo periodo con opportunità sentimentali da non perdere.

L’energia di Marte, con la sua orbita di circa 687 giorni attorno al Sole, continua a influenzare il segno, ma ora in modo più positivo, favorendo l’azione senza l’aggressività che aveva caratterizzato le settimane precedenti.

Per il Cancro l’uscita di Saturno dal proprio segno rappresenta una vera liberazione. Saturno, con la sua struttura imponente e il suo sistema di anelli che lo rendono uno degli astri più affascinanti del sistema solare, ha portato nel segno un rigore spesso percepito come pesante. Da settembre, i nativi del Cancro sentono il peso di questo pianeta diminuire, ritrovando una leggerezza energetica e una rinnovata voglia di combattere per ciò che amano.

Il leggero nervosismo che ha accompagnato il mese si attenua dopo il 6 ottobre, lasciando spazio a una fase di maggiore serenità e iniziativa. L’ingresso di Saturno nell’Acquario porta invece una ventata di innovazione e nuove sfide per tutti i segni d’aria, con un richiamo a riorganizzare le proprie ambizioni in maniera più conforme al cambiamento globale.

Le altre influenze astrologiche e il quadro generale di ottobre

Oltre ai movimenti di Marte e Saturno, ottobre presenta altre configurazioni planetarie da tenere in considerazione:

Leone : continua a vivere un periodo complesso sotto l’opposizione di Marte, che genera conflitti e richiede grinta. Dal 6 ottobre, l’arrivo di Mercurio aumenta la tensione, ma il supporto delle relazioni amicali è fondamentale per superare gli ostacoli.

: continua a vivere un periodo complesso sotto l’opposizione di Marte, che genera conflitti e richiede grinta. Dal 6 ottobre, l’arrivo di Mercurio aumenta la tensione, ma il supporto delle relazioni amicali è fondamentale per superare gli ostacoli. Toro : affronta una lunga opposizione di Marte che mette alla prova la sua tenacia, ma con Venere che sostiene l’amore fino a metà mese.

: affronta una lunga opposizione di Marte che mette alla prova la sua tenacia, ma con Venere che sostiene l’amore fino a metà mese. Gemelli : si trova a dover fare piccoli aggiustamenti lavorativi causati dall’attrito di Saturno, ma il 13 ottobre Venere porta nuova energia e determinazione.

: si trova a dover fare piccoli aggiustamenti lavorativi causati dall’attrito di Saturno, ma il 13 ottobre Venere porta nuova energia e determinazione. Vergine e Bilancia : Venere nel segno favorisce fascino e relazioni, mentre per la Vergine Saturno impone ancora qualche riflessione prima di voltare pagina definitivamente.

e : Venere nel segno favorisce fascino e relazioni, mentre per la Vergine Saturno impone ancora qualche riflessione prima di voltare pagina definitivamente. Scorpione : con Marte nel proprio segno, ritrova vitalità e determinazione, mentre Mercurio dal 6 ottobre porta leggerezza mentale.

: con Marte nel proprio segno, ritrova vitalità e determinazione, mentre Mercurio dal 6 ottobre porta leggerezza mentale. Sagittario e Pesci : devono fare i conti con il ritorno di Saturno, che riporta questioni da risolvere, ma il loro potenziale diplomatico e la spinta di Giove e Marte promettono progressi importanti.

e : devono fare i conti con il ritorno di Saturno, che riporta questioni da risolvere, ma il loro potenziale diplomatico e la spinta di Giove e Marte promettono progressi importanti. Capricorno e Acquario: si prospettano mesi di stimoli professionali e opportunità, anche se è necessaria cautela e diplomazia soprattutto nelle comunicazioni e nei rapporti di lavoro.

L’insieme di queste influenze crea un ottobre dinamico, con la necessità di bilanciare le energie interiori e di cogliere le occasioni che si presentano, evitando forzature inutili.