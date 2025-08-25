Secondo un recente sondaggio nazionale, gli italiani spendono in media oltre 60 euro al mese per le uscite serali, una cifra destinata a lievitare se non si adottano strategie intelligenti di risparmio.

Tra consumazioni alcoliche, ingressi ai locali, taxi e spuntini notturni, le spese si accumulano rapidamente, rischiando di compromettere il bilancio personale. Per questo motivo, abbiamo raccolto una serie di suggerimenti pratici e aggiornati per godersi una serata fuori senza prosciugare il portafoglio, puntando sempre sulla responsabilità e sul buon senso.

Uno dei metodi più efficaci per contenere le spese è organizzare un pre-drink a casa prima di uscire. Acquistare le bevande al supermercato, preferendo marche del distributore, può ridurre notevolmente i costi: ad esempio, una bottiglia da 700 ml di vodka di marca nota può costare intorno ai 20 euro, mentre un prodotto equivalente a marchio supermercato si può trovare anche a 14 euro. Preparare un aperitivo casalingo permette di limitare l’acquisto di drink più costosi nei locali.

Arrivare presto e sfruttare le promozioni

Un altro consiglio fondamentale è non uscire mai a stomaco vuoto. Consumare un pasto ricco di carboidrati prima della serata aiuta a evitare la tentazione di comprare cibo d’asporto costoso e poco salutare durante la notte. Inoltre, preparare snack semplici da mangiare al ritorno, come pizza fredda o patatine, può evitare spese inutili e dare sollievo al fisico dopo il divertimento.

Arrivare in discoteca o al locale prima dell’orario di punta può fare una grande differenza, sia in termini di costo che di esperienza. Molti club offrono ingressi gratuiti o scontati prima delle 23:00, e arrivare presto consente di evitare lunghe code e tariffe maggiorate. Se non si vuole arrivare troppo presto, un’alternativa è provare a inserirsi nella lista degli invitati contattando gli organizzatori tramite social network, che spesso riservano sconti o ingressi ridotti a chi partecipa attivamente alla promozione dell’evento.

Per evitare di perdere il controllo delle spese, è consigliabile stabilire un budget preciso prima di uscire e attenersi scrupolosamente a questo limite. L’uso di una carta prepagata dedicata esclusivamente alle uscite serali è un ottimo strumento per monitorare le spese in tempo reale, grazie alle app collegate che segnalano l’ammontare speso e l’eventuale necessità di fermarsi.

Altro suggerimento prezioso è evitare di pagare i giri di bevande completi, specialmente in gruppi numerosi. Offrire un drink agli amici può sembrare un gesto piacevole, ma spesso si traduce in una spesa eccessiva e non necessaria. Se proprio si vuole fare un regalo, si può optare per una bevanda analcolica, magari con una fetta di lime per non farla notare troppo.

Inoltre, è fondamentale non portare con sé carte di credito o debito, per non rischiare di spendere più del previsto. Meglio prelevare contanti in anticipo da sportelli bancomat gratuiti, evitando quelli presenti nei locali, che applicano commissioni elevate.