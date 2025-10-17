Se vuoi guadagnare nel mercato immobiliare, ecco un’interessante trovata a cui prestare attenzione: puoi incassare fino al 10% l’anno.

Il tema degli investimenti è vasto e complesso, ricco di sfaccettature. Decidere di investire i propri soldi significa fare un’attenta valutazione, in primis del budget che si ha a disposizione e che si desidera improntare, e in secundis di quali possono essere le reali opportunità nel settore cui si è interessati.

Oggigiorno, grazie alla tecnologia digitale, le possibilità si stanno moltiplicando, offrendo accesso a investimenti in settori come quello immobiliare, direttamente online. Ma come funziona, più nel dettaglio?

Investire online nel mercato immobiliare, ecco tutti i segreti che non conosci

Se si ha interesse per il mercato immobiliare digitale, settore che attualmente sta vedendo una significativa crescita, senza comprare un immobile, fisicamente, oggi è possibile farlo, con queste modalità.

È possibile prendere parte a dei progetti immobiliari online, investendo delle cifre non elevate. Il guadagno occorre tramite rivalutazione o rendita degli immobili. Di solito, infatti, si tende ad acquistare un immobile, per poi concederlo in affitto, e trarne tutti i benefici economici che ne conseguono.

Questo è un modo differente di investire, che però può suscitare dei guadagni interessanti, di cui tenere conto. Per prendere parte a questo tipo di investimenti, bisogna iscriversi su una piattaforma digitale dedicata, scegliendo il progetto immobiliare che più può interessare.

Si può investire in costruzione, ristrutturazione o affitto di un immobile. Dalla somma che si investe nel progetto, si ottengono dei rendimenti periodici, a seconda di come va l’investimento. Ci sono anche dei siti che consentono di vendere le proprie quote e quindi di tirarsi fuori dal progetto.

Tra i vantaggi per cui un’opzione di investimento può essere appetibile, è che è molto accessibile. Si può iniziare versando una somma anche piccola. Altro fattore da prendere in considerazione è la diversificazione, in quanto è possibile investire su più progetti, differenti tra loro. Tutti i dati relativi agli immobili, ossia rendita, prezzi e valori sono visibili, per cui si tratta anche di un’operazione trasparente, che non ha chiaroscuri.

Tra le piattaforme a cui ci si può iscrivere, c’è Housers, che si occupa di investimenti immobili residenziali/commerciali, in tutto il continente, oppure Brickstarter, che invece gestisce case vacanze turistiche in Spagna.

Chiaramente, in questo contesto, non bisogna dimenticare gli eventuali rischi. Il capitale investito può andare perso, possono anche esserci ritardi nei pagamenti dei rendimenti ( a volte si può non riceverli), nonché oscillazioni per ciò che concerne il valore degli immobili. Se si presta attenzione e ci si informa bene, si possono avere buoni risultati.