Progetto Le Nostre Acque di Coop, tappa a Brindisi: installato con LifeGate l'ottavo Seabin, a pochi giorni da quello posizionato alla Darsena di Milano.

Continua il viaggio di Coop e Lifegate per ripulire mari, laghi e fiumi italiani dalla plastica. Un impegno concreto, che verrà realizzato attraverso l’installazione complessiva di 25 Seabin. Si tratta dei sempre più popolari “cestini raccogli plastica”, che permetteranno di rimuovere circa 500 kg di rifiuti all’anno per ciascun elemento posizionato.

Coop ha rilanciato il suo impegno contro la plastica, già avviato attraverso una particolare attenzione ai prodotti e agli imballaggi. Unica insegna della grande distribuzione ad aver aderito alla “Pledging Campaign” della Commissione Europea. La campagna UE ha come scopo “l’implementazione del mercato della plastica riciclata, su base volontaria”. Coop punta così a un risparmio totale di plastica vergine di 6.400 tonnellate annue. Il raggiungimento di tale soglia sarà possibile grazie alle azioni annunciate dall’azienda, focalizzate sui principi di “riduzione, riciclo e riuso”.

Grazie al Progetto Le Nostre Acque e alla collaborazione con LifeGate l’azienda aiuterà a rimuovere anche quei rifiuti già presenti nei fiumi, nei laghi e nei mari d’Italia. La prima tappa si è svolta a Firenze, con un primo Seabin installato nei pressi di Ponte Vecchio e della Società Canottieri. Seconda tappa a Pescara, mentre la terza si è svolta a Marina di Sestri Ponente (Genova). Si tratta in quest’ultimo caso del secondo cestino installato: il precedente ha raccolto, nel suo primo anno di attività, circa 1700 chilogrammi di rifiuti galleggianti. Frutto anche di una regolare manutenzione e di un posizionamento efficace.

Con l’ottava tappa del Progetto Le Nostre Acque, Coop arriva a Brindisi. Dopo aver toccato Firenze, Pescara, Genova, Solcio di Lesa, Livorno, Castiglione della Pescaia e Milano, Coop raggiunge per la prima volta l’Adriatico e il Salento. Un’installazione resa possibile anche grazie alla collaborazione con Coop Alleanza 3.0 e la Lega Navale di Brindisi. Ha dichiarato Aldo Pulli, Presidente della Zona Soci Lecce Brindisi e Consigliere di Amministrazione Coop Alleanza 3.0:

L’installazione del Seabin nel mare di Brindisi rappresenta una delle azioni concrete che Coop Alleanza 3.0 rivolge ai territori pugliesi. Impegno in difesa dell’ambiente, ma anche solidarietà, promozione della cultura, sostegno alla formazione, affermazione dei principi di legalità sono valori che caratterizzano il radicamento di Coop nella società. Non siamo solamente una azienda, siamo una cooperativa di soci consumatori e grazie proprio all’impegno dei soci e alle loro scelte di acquisto ci battiamo per una società migliore in linea con l’Agenda 2020 per lo sviluppo sostenibile.