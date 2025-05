Il mese di giugno rappresenta un momento cruciale per i contribuenti, poiché nel 2025 si presenta un doppio appuntamento per l'(IMU).

Le scadenze del 16 e del 30 giugno richiedono particolare attenzione: il primo termine è dedicato al pagamento dell’acconto, mentre il secondo è riservato alla presentazione della dichiarazione IMU. Questo articolo ha l’obiettivo di chiarire le modalità di pagamento e le condizioni necessarie per la presentazione della dichiarazione, offrendo un quadro dettagliato delle normative vigenti.

Il primo appuntamento da non perdere è quello relativo all’acconto IMU, fissato per il 16 giugno 2025. Questa scadenza coinvolge tutti i soggetti passivi dell’imposta, ovvero coloro che possiedono immobili diversi dalla propria abitazione principale. È importante notare che anche le abitazioni principali classificate come immobili di lusso, in base alle categorie catastali stabilite, rientrano tra gli immobili soggetti a pagamento.

L’importo dell’acconto è calcolato sulla base delle aliquote approvate dal Comune di residenza e sulla rendita catastale degli immobili. Per il versamento del saldo finale, i contribuenti dovranno adempiere entro il 16 dicembre 2025. Pianificare per tempo il pagamento dell’acconto è fondamentale, poiché eventuali ritardi possono comportare sanzioni e interessi moratori.

Dichiarazione IMU: scadenza del 30 giugno

Il secondo appuntamento riguarda la presentazione della dichiarazione IMU, da effettuare entro il 30 giugno 2025. Non tutti i contribuenti sono obbligati a presentare questa dichiarazione: essa è necessaria solo per coloro che possiedono immobili che hanno subito variazioni rispetto all’anno precedente. Per l’anno in corso, l’anno di riferimento per le variazioni è il 2024.

L’obbligo di presentare la dichiarazione IMU sorge in diverse circostanze. Ad esempio, se un immobile ha subito una variazione di stato, come la dichiarazione di interesse storico o la modifica della sua categoria catastale, è necessario presentare la dichiarazione. Inoltre, chi possiede fabbricati dichiarati inagibili o immobili per i quali il Comune ha disposto riduzioni delle aliquote deve adempiere a questo obbligo entro la scadenza stabilita.

I contribuenti hanno diverse opzioni per presentare la Dichiarazione IMU, rendendo il processo accessibile. Le modalità previste sono:

Consegna a mano presso l’ufficio tributi del proprio Comune, utile per ricevere conferma immediata della ricezione della documentazione. Spedizione postale: è possibile inviare la dichiarazione in busta chiusa con raccomandata all’Ufficio Tributi del Comune, specificando sulla busta “Dichiarazione IMU” con l’indicazione dell’anno di riferimento. È consigliabile conservare una copia della busta per eventuali verifiche. Invio tramite PEC: l’invio della dichiarazione tramite Posta Elettronica Certificata è una modalità moderna e sicura che garantisce la tracciabilità della comunicazione. Presentazione telematica: è possibile avvalersi dei servizi dell’Agenzia delle Entrate, anche con l’assistenza di un intermediario per ricevere supporto nella compilazione e invio della dichiarazione.

Importanza dell’adempimento

Rispettare le scadenze per il pagamento dell’acconto e per la presentazione della dichiarazione IMU è fondamentale non solo per evitare sanzioni, ma anche per garantire una gestione corretta delle proprie obbligazioni fiscali. I contribuenti devono mantenere una buona organizzazione e informarsi sulle eventuali variazioni legislative che potrebbero influenzare l’ammontare dell’imposta da versare. La corretta pianificazione fiscale, unita a un’attenta valutazione delle proprie proprietà immobiliari, può tradursi in un notevole risparmio economico e in una maggiore serenità nell’affrontare le scadenze tributarie.