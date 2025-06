Da Lidl ci sono nuove offerte molto interessanti per la stagione estiva: oggetti da portare con sé in vacanza.

D’estate la voglia di andare in vacanza è grande. Molti progettano le ferie mesi prima, prenotando nei luoghi più adatti a tutta la famiglia. Altri, invece, decidono all’ultimo. Qualunque sia la scelta definitiva, non bisogna dimenticare di fare bene i bagagli, senza dimenticare le cose importanti.

Preparare la valigia, infatti, non è cosa da ultimo momento, ma già da qualche giorno prima della partenza, è bene cominciare a farla. Si inizia, naturalmente, facendo una lista delle cose che servono di più, e se mancano, in casa, occorre acquistarle.

Di solito è sempre meglio portare con sé anche più di un paio di oggetti che potrebbero servire, in modo da non restare senza. Da Lidl c’è tutto l’occorrente per andare serenamente in vacanza, senza spendere una fortuna. Nella vostra lista di oggetti da portare in vacanza, eccone alcuni in super sconto nel suddetto supermercato.

Lidl, vacanze estive: con meno di 10 euro avrai una valigia piena di strumenti utilissimi

Da Lidl si possono trovare prodotti di qualità, in grado di soddisfare tutta una serie di esigenze. Quando si va in vacanza, ci sono oggetti e indumenti importanti da portare con sé, e averne ricambio è sempre meglio.

Le offerte di questa settimana, consentono di fare il pieno di strumenti che possono sempre servire, quando non si è nel proprio ambiente quotidiano. A soli 1.99 euro, ci sono accessori beauty da viaggio. Una comodità incredibile, per rifarsi il trucco facilmente, mettendo questi pratici strumenti Cien Beauty, anche in borsetta, volendo.

Se si viaggia in auto, fare in modo che l’odore del veicolo sia gradevole, è essenziale, soprattutto se si è al completo, a bordo. Un pratico profumatore per auto costa solo 2.99 euro. Se il viaggio è lungo, un confortevole portaoggetti per il sedile del mezzo può essere davvero di grande utilità, per mettervi tutto ciò che occorre durante il tragitto. Il costo? Soli 3.49 euro.

E che ne dite di proteggere l’auto con delle tendine parasole, se la si lascia a casa, per partire con altro mezzo? Costano solo 4.99 euro. Non dimentichiamo, poi, in caso vi siano bimbi in viaggio, di portare t-shirt Lupilu confortevoli da indossare, in vari colori e a soli 4.99 euro.

Utili anche canotti e salvagenti per bambini. I primi, a soli 4.99 euro, e i secondi a 2.99 euro. Perfetti per passare il tempo, lungo il tragitto, dei giochi in scatola da viaggio Playtive, a 3.99 euro.