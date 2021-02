Katy Perry, stop allo shopping compulsivo per il bene della Terra

Katy Perry dice basta allo shopping compulsivo per creare un futuro migliore per sua figlia e per un ambiente meno inquinato e sfruttato.

Parliamo di: Moda Sostenibile

L’artista americana Katy Perry sale un altro gradino nella scala della consapevolezza personale in favore di un mondo migliore. Un percorso che sembra aver deciso di percorrere sia per creare un futuro migliore per la figlia Daisy Dove, che per il bene di Madre Terra.

Dopo aver deciso di cambiare le sue scelte alimentari abbracciando uno stile vegan e sostenibile, la cantante ha scelto di mettere un freno alla sua smania da shopping compulsivo.

Basta acquisti in grandi quantità, stop alla dipendenza da shopping di abiti e accessori, Katy Perry vuole diventare un acquirente consapevole e rispettosa. Dopo aver scoperto qual è l’impatto sull’ambiente di questo genere di pratica, l’artista ha deciso di modificare fortemente le sue scelte personali. La decisione è stata comunicata via Instagram durante una diretta con i suoi fan:

Mi sono resa conto che la produzione di abiti è tra le prime 5 cose più inquinanti al mondo e io non voglio contribuire a tutto ciò. Vorrei essere parte di un cambiamento anche per mia figlia, non voglio che cresca in mezzo a tutto questo.

Katy Perry: stop agli sprechi, sì al riutilizzo

Katy Perry vuole porre fine allo spreco dato dagli acquisti seriali, in particolare quelli legati a una moda più fast e meno duratura. Con un impatto pesante sull’ambiente dato dalla produzione degli abiti e da un utilizzo limitato degli stessi, non a caso questa è l’industria che più di tutte sta cercando soluzioni maggiormente green. Grazie all’utilizzo di materiali alternativi, lavorazioni meno inquinanti e puntando al riutilizzo del vintage per una moda sostenibile.

Un trend che sta prendendo velocemente piede anche grazie a testimonial di peso quali attrici, modelle, influencer pronte a riutilizzare lo stesso abito in più occasioni. Con il supporto di piccole modifiche utili a cambiarne l’aspetto, oltre all’impiego di accessori sempre differenti. Kate Middleton è una vera maestra, sempre elegante e raffinata ha trasformato l’arte de riuso in un vero mood e una sfida da copiare.