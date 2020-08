Joaquin Phoenix e Rooney Mara: film su allevamenti e pandemie

Joaquin Phoenix e Rooney Mara diventano produttori di un film, per dimostrare il collegamento tra allevamenti e sviluppo di pandemie mondiali.

Joaquin Phoenix e Rooney Mara di nuovo insieme per un progetto di tutela degli animali, a favore della dieta vegana. La coppia hollywoodiana ha infatti deciso di produrre un film incentrato sul collegamento tra allevamenti e pandemie, un documentario che potrebbe vedere la luce entro la fine del 2020.

Il documentario in questione si intitolerà “The End of Medicine” e vedrà Phoenix e Mara in qualità di produttori esecutivi. Il film è diretto da Alex Lockwood e parte del girato è stata già prodotta, poiché le riprese sono incominciate nell’ottobre del 2019. Un progetto quindi iniziato in un periodo pre-COVID che, come facile intuire, subirà delle modifiche proprio a causa della pandemia da coronavirus in corso.

L’obiettivo del film è quello di dimostrare il collegamento tra gli allevamenti di animali e nuove minacce per la salute pubblica. Tra queste la sempre maggiore resistenza dei batteri agli antibiotici, l’apparizione di nuove infezioni influenzali come l’influenza suina, lo spillover di virus pericolosi come la SARS, la MERS e proprio il nuovo coronavirus. Il documentario si avvarrà del parere di esperti e di interviste con numerosi scienziati a livello internazionale.

Joaquin Phoenix e Rooney Mara: il progetto del film

Joaquin Phoenix e Rooney Mara hanno deciso di sposare il progetto, poiché convinti che la recente pandemia di COVID sia la dimostrazione più evidente della necessità di rinunciare all’allevamento degli animali:

Speriamo che “The End of Medicine” possa aprire gli occhi e stimolare il desiderio di modificare le nostre abitudini. La scienza è inconfutabile. Gli allevamenti moderni continueranno a farci ammalare se non cambieremo le nostre abitudini di consumo.

Come già anticipato, il film dovrebbe terminare la sua fase di produzione entro la fine del 2020, per un avvio della distribuzione nello stesso periodo. Phoenix e Mara partecipano ormai da diversi anni alle più svariate campagne per la tutela degli animali e la promozione della dieta vegana, sia singolarmente che in coppia.

