Inquinamento da pesticidi e fertilizzanti: di cosa si tratta?

L’utilizzo di fertilizzanti e pesticidi rappresenta una delle principali cause dell'inquinamento agricolo. Queste sostanze causano l'emissione di gas serra e di inquinanti in grado di ridurre la biodiversità animale e vegetale, e possono danneggiare la nostra salute in molti modi.

L’inquinamento da fertilizzanti e pesticidi è un problema che ci riguarda da molto vicino, un fenomeno che può danneggiare non solo l’ambiente e gli animali, ma anche la nostra salute. Il settore agricolo, del resto, comporta un tasso di inquinamento ambientale che sta suscitando grande preoccupazione, ed è per questo motivo che sempre più persone e aziende agricole scelgono di optare per metodi di coltivazione più ecologici, rinunciando all’utilizzo massiccio di sostanze chimiche dannose, come erbicidi, pesticidi o fertilizzanti di sintesi, responsabili dell’emissione di gas serra e altre sostanze altamente inquinanti.

Ma esattamente cosa intendiamo quando parliamo di “pesticidi”, e quali rischi possono arrecare alla salute e all’ambiente?

In questo articolo vedremo come e perché i fertilizzanti e i pesticidi inquinano e cosa bisogna fare per arginare questo grave problema.

Cosa sono i pesticidi, e perché inquinano?

Con il termine “pesticidi” si intendono solitamente i cosiddetti “fitofarmaci”, sostanze naturali o chimiche che hanno la funzione di proteggere la pianta, curarla e favorirne lo sviluppo.

Alla categoria dei pesticidi appartengono molti prodotti con composizioni chimiche e funzioni differenti, come ad esempio erbicidi (utilizzati per eliminare le erbe infestanti), fungicidi, insetticidi, acaricidi (in grado di eliminare gli acari) e repellenti contro insetti e parassiti.

Oltre ai pesticidi, in agricoltura si fa largo uso anche di un altra classe di prodotti, e cioè i fertilizzanti. A differenza dei primi, questi composti servono ad arricchire il terreno di sostanze nutritive, in modo da ottimizzare il raccolto.

A seconda delle diverse composizioni chimiche e dell’aggressività del prodotti, pesticidi e fertilizzanti possono danneggiare fortemente l’ambiente. Ad esempio, il loro massiccio impiego nel campo dell’agricoltura intensiva comporta una sempre maggiore perdita di biodiversità e la morte di moltissimi insetti, inclusi i preziosi impollinatori.

Come inquinano i pesticidi?

Sappiamo ora che pesticidi e fertilizzanti vengono impiegati per migliorare il raccolto, preservare le piante da reddito da eventuali malattie ed eliminare insetti e parassiti.

Se impiegati in ambito agricolo, però, tali sostanze possono lasciare residui o sottoprodotti che andranno a contaminare gli alimenti, sia quelli di origine vegetale che quelli di origine animale.

L’utilizzo eccessivo di determinate sostanze. sia in campo agricolo che extra-agricolo (nell’ambito della silvicoltura, nei parchi e nei giardini), può inoltre danneggiare profondamente gli ecosistemi e l’ambiente.

Inquinamento da pesticidi e fertilizzanti: quali sono gli effetti sull’ambiente?

Fonte: iStock

Ma, dunque, quali danni producono per l’essere umano e per l’ambiente fertilizzanti, diserbanti, fitofarmaci e pesticidi? Le sostanze che vengono spruzzate nei campi non fanno altro che contaminare il terreno, il suolo e l’aria che respiriamo. Ciò, come abbiamo visto, determina la perdita di biodiversità, portando alla morte intere popolazioni di insetti, uccelli, piante, pesci e altri organismi.

La progressiva eliminazione di queste creature può alterare il delicato equilibrio che governa il nostro pianeta, impoverendo gli ecosistemi e rendendoli meno resilienti. Ma questo non è il solo problema legato all’impiego di fertilizzanti e pesticidi.

Queste sostanze possono danneggiare anche la salute umana.

Effetti nocivi anche per la salute

Noi umani possiamo entrare in contatto con pesticidi e altre sostanze dannose in molti modi.

Ad esempio, potremmo inalare tali sostanze, potremmo ingerirle attraverso cibi contaminati o potremmo esporci alle sostanze interessate tramite contatto diretto. In ogni caso, i pesticidi possono incidere negativamente sulla nostra salute, con conseguenze che possono variare a seconda della sostanza in questione, della durata e della modalità di esposizione.

Si ritiene che i pesticidi possano aumentare il rischio di sviluppare diverse malattie, come alcuni tipi di tumore (cancro all’ovaio, al seno e alla prostata), malattie neurologiche e cardiache, ritardi nello sviluppo nei bambini, infertilità, disturbi cognitivi e problemi respiratori.

Dati gli effetti deleteri di molti pesticidi usati in agricoltura, sempre più spesso si utilizzano sostanze e tecniche agricole più green e meno inquinanti, limitando l’impiego delle sostanze più aggressive solo se e quando strettamente necessario, ed optando piuttosto per l’utilizzo di pesticidi a basso impatto ambientale, come quelli ammessi nel campo dell’agricoltura biologica.

