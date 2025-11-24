Proteggere le piante dal freddo risulta essere determinante se vogliamo salvarle, ci sono alcuni piccoli stratagemmi da adottare che sono provvidenziali.

Le temperature sono ormai calate praticamente in tutta Italia, per questo diventa necessario muoversi in un’ottica preventiva per proteggere le nostre piante, sia quelle che abbiamo in giardino, sia quelle che sono presenti sul balcone. Il freddo, infatti, può rappresentare un’insidia non da poco soprattutto per alcune specie che faticano a resistere a queste condizioni climatiche.

I rischi maggiori possono verificarsi soprattutto nelle prime ore della mattina e di notte, quando possono esserci gelate che potrebbero essere anche fatali. Non è necessario comunque essere degli esperti del settore, bastano alcune piccole accortezze per essere soddisfatti del risultato e non vedere vanificato quanto fatto in primavera e in estate.

Cosa fare per proteggere le piante dal freddo: gli accorgimenti da adottare

Trovare un modo per proteggere le piante dal freddo risulta essere determinante, anche con alcune piccole azioni che non portano a stravolgere le nostre abitudini. Il primo passo da compiere può sembrare banale ma non lo è per niente perché può essere cruciale, ovvero portare alcune delle piante che abbiamo sul balcone o in giardino (ovviamente quelle che non si trovano a terra) in casa, così da evitare che subiscano le conseguenze legate alle basse temperature. Non è detto che si abbia lo spazio per far stare tutto, per questo andrebbero privilegiate quelle aromatiche come basilico o prezzemolo e e quelle più delicate.

Una particolare attenzione dovrebbe poi essere rivolta anche al pavimento, lasciarle a stretto contatto quando questo risulta freddo porta a far arrivare il gelo alle radici, per poi raggiungere anche il resto delle piante. Si deve quindi fare il possibile per isolarle da questo strato: può essere utile posizionare un bancale di legno, simile a quelli che troviamo al mercato, o uno strato di polistirolo, che agisce da isolante.

Altrettanto fondamentale risulta essere verificare come si procede con l’irrigazione. In considerazione delle condizioni climatiche non si dovrebbe mai bagnare in maniera eccessiva, molto meglio tenere il terreno asciutto e annaffiare solo se lo si ritiene necessario. Qualora la quantità fosse troppa, infatti, l’acqua potrebbe gelare arrivando a gelare le radici, situazione a cui sarà poi difficile rimediare.

Tra i sistemi che possono salvarci ci sono poi telai o gabbie, da sfruttare insieme a sacche protettive traspiranti, formando una barriera dagli elementi avversi, da impiegare per le piante da frutto. Chi vive al Nord, dove spesso la temperatura può andare al di sotto dello zero, può associare poi a questo anche delle lampade riscaldanti o dei sistemi di riscaldamento da lasciare nelle vicinanze soprattutto nei periodi più freddi. Insomma, non servono grandi sacrifici, ma con alcune piccole accortezze strategiche anche i più inesperti potrebbero dimostrare di avere il pollice verde ed essere soddisfatti.