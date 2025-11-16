Avere sempre una casa al top, a partire proprio dall’arredamento, è il sogno di tutti. Dall’altro lato, però, non vorremmo spendere una fortuna.

Ed ecco che ci viene in aiuto Ikea, la catena di arredamenti svedesi diffusa e presente in tutta Italia che sta diventando anche la leader del risparmio per gli italiani. Cosa ci propone questa volta per rendere davvero unica la nostra casa.

In particolare per quel che riguarda il Black Friday. Una soluzione innovativa per avere la tua casa sempre ricca e soprattutto alla portata di tutti.

La novità che arriva da Ikea

Quando pensiamo alle offerte dei negozi, attendiamo con ansia l’arrivo, nelle nostre cassette postali, dei volantini. Li spulciamo tutti nella speranza di trovare quel o quei prodotti che fanno al caso nostro e che hanno prezzi ribassati, proprio per approfittarne e farne scorta. Quello che ci stupisce più di tutti è notare come, invece, è una singola catena di negozi che propone offerte su offerte.

Ikea, infatti, proprio per questo mese di novembre propone una serie di offerte imperdibili ed irripetibili che fanno davvero venir voglia di scendere a fare acquisti. Quando parliamo di Black Friday, però, pensiamo a tutti i tipi di offerte che in questo periodo possiamo trovare. Però la domanda sorge spontanea: come può, Ikea, attuare il Black Friday?

Partiamo dall’inizio: IKEA in Italia raramente propone ribassi su vasta scala durante il Black Friday, perché preferisce puntare su di un altro argomento, quale il riuso, tanto che più che Black Friday lo si chiama Green Friday, per portare avanti la circolarità e l’acquisto ragionato e consapevole. Come ad esempio riportare e rivendere qualcosa che hai qui acquistato (di mobili) e non usi più.

Non si tratta solo di Black Friday

O anche scegliere delle offerte selettive, per guardare a sconti su prodotti specifici. Ma anche guardare all’Ikea family, ovvero a promozioni dedicate, anteprime e, a volte, maggiorazioni del valore riconosciuto nel Riporta e rivendi.

Se cerchi il Black Friday in Italia di IKEA aspettati quindi promozioni reali ma selettive, spesso collegate a iscrizione e servizi.

Non troverai, come dicevamo, dei prodotti sotto costo, ma un qualcosa di completamente diverso: nel 2025, gli sconti Ikea terminano il 30 novembre, anche se le date cambiano ogni anno. Per questo è sempre meglio controllare il sito o l’app per avere tutti gli aggiornamenti in merito. Non il solito Black Friday, quindi, ma un modo del tutto nuovo e innovativo per Ikea.

Guardare e osservare con attenzione prima di acquistare.