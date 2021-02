Foreste sempre più sostenibili in Italia, il rapporto PEFC

Fonte immagine: Foto di Picography da Pixabay

Cresce la superficie di foreste certificate in Italia, a confermarlo l'ultimo rapporto del PEFC: Trentino-Alto Adige Regione più verde.

Parliamo di: Biodiversità

Aumentano le foreste italiane gestite in maniera sostenibile. A indicarlo l’ultimo rapporto diffuso da PEFC, Programme for Endorsement of Forest Certification schemes, che indica nel Trentino-Alto Adige la Regione con l’area certificata più estesa d’Italia. Poco meno di 890mila gli ettari presenti nel Bel Paese.

Secondo i dati 2020 forniti da PEFC le aree verdi certificate in Italia ammontano a 889.032,60 ettari, con un incremento pari a 8.000 ettari rispetto al 2019. Si tratta nello specifico di 882.000,82 ettari di foreste e di 7.031,78 ettari di pioppeti.

Foreste certificate, Trentino-Alto Adige in vetta

Il Trentino-Alto Adige è risultato la Regione con la maggiore estensione di foreste certificate con 555.997,96 ettari. Rientrano in tale conteggio anche le superfici gestite dal Bauernbund (9Unione Agricoltori di Bolzano) e l’area gestita dal Consorzio dei Comuni Trentini (AR Trentino e dalla Magnifica Comunità di Fiemme nella Provincia Autonoma di Trento).

Secondo il Friuli Venezia Giulia con 92.016,30 ettari, perlopiù gestiti da UNCEM FVG, e terzo il Veneto con 74.360,43 ettari. Seguono nell’ordine Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Basilicata, Marche e Umbria. Un aiuto anche per la biodiversità in Italia, come ha sottolineato Francesco Dellagiacoma, presidente PEFC Italia: