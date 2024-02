Giardini per le api sopra alle pensiline degli autobus: l’esempio di Olanda e Regno Unito

Dall'Olanda al Regno Unito e Francia: i giardini per le api sopra le pensiline degli autobus stanno prendendo sempre più piede.

Sappiamo ormai da tempo quanto importante sia il ruolo delle api per noi e per l’ambiente in cui viviamo e se guardiamo al futuro, coi dati che ci confermano un calo del 62% delle popolazioni di api nel mondo dal 2007 al 2022, è chiaro che bisogna darsi da fare per invertire questo trend che sembra inarrestabile. In tanti Paesi d’Europa e non solo sembrano aver capito in anticipo questa necessità e tra gli esempi più eccellenti che si stanno diffondendo sempre di più ci sono le pensiline degli autobus trasformate in veri e propri giardini per le api.

Tra le città apripista spicca la città olandese di Utrecht, in Olanda, a una quarantina di chilometri a sud di Amsterdam, dove dal 2019 centinaia di tetti delle pensiline degli autobus sono stati ricoperti di piante e fiori. L’obiettivo? Ne abbiamo parlato anche in un reel su Instagram: attirare le api, ripulire l’aria dalle polveri sottili e, aspetto non di meno conto, rinfrescare la città nei mesi più caldi.

Questi mini-giardini, sempre più diffusi anche in altre città del mondo, sono economici da realizzare, richiedono di poca manutenzione necessaria e portano con sé dei benefici enormi: oltre ad aumentare la quantità di verde nelle aree urbane, questi piccoli giardini sono degli ottimi micro-habitat per le api, i calabroni e gli altri impollinatori che riescono a trovare nutrimento e luoghi adatti alla proliferazione anche in contesti urbani. Allo stesso tempo il verde posto sopra alle strutture contribuisce alla qualità dell’aria e aiuta ad assorbire la pioggia contrastando possibili alluvioni.

Dopo l’esempio di Utrecht e di altre cittadine olandesi, più attente all’ambiente rispetto ad altre città d’Europa, nel 2021 anche il Regno Unito ha deciso di sposare questa idea economica e dai tanti vantaggi e in pochi mesi le pensiline per le api si sono moltiplicate: si è partito con 30 pensiline a Leicester, 18 a Derby e altre decine tra Southhampton, Newcastle, Sunderland, Derby, Oxford, Cardiff e Glasgow.

A promuovere il progetto nel Regno Unito è la società Clear Channel UK che gestisce la pubblicità su circa 30mila pensiline per autobus in tutto il Paese e che si sta occupando fisicamente dell’installazione dei mini-giardini sopra di esse. Louise Stubbings, direttrice creativa della società, punta a raggiungere le mille pensiline per api in tutto il Regno Unito nel giro di pochi anni, ma non solo. Clear Channel, dopo aver operato anche nei Paesi Bassi, in Danimarca e Svezia, sta stringendo accordi per l’installazione di queste pensiline anche in Francia e Belgio, ma ci sono trattative anche con l’Australia e il Canada. E l’Italia, al momento, resta a guardare.