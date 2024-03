Frasi sugli animali, le migliori per aiutare a difenderli

Ecco alcune frasi sugli animali, citazioni e aforismi (inclusi quelli di Papa Francesco e Gandhi) che possono aiutarci a comprenderli meglio in modo da difenderli e tutelarli. Perché sempre più animali sono a rischio estinzione a causa della noncuranza umana

Prima di andare a vedere frasi sugli animali che ci aiutino a riflettere in modo da poterli difendere meglio, è bene ricordarsi che, ogni anno, sono tantissime le specie animali (e anche quelle vegetali) che si estinguono a causa dell’uomo. Non si conosce, ovviamente, il numero esatto, ma quello che è certo è che sin da quando l’uomo ha fatto la sua comparsa sulla Terra, la velocità di estinzione sta aumentando progressivamente. Perché dietro all’estinzione degli animali, c’è una causa soltanto: l’uomo.

Chi ha causato il surriscaldamento globale e i cambiamenti climatici? Chi si dedica al bracconaggio di specie in via d’estinzione, alla caccia e alla pesca illegale? E chi c’è dietro l’urbanizzazione e l’antropomorfizzazione degli ambienti? Chi distrugge le foreste per far spazio a piantagioni, campi coltivati, città e cemento? Chi inquina l’ambiente con auto, veicoli e fabbriche? Infine, chi getta plastica ovunque, inquinando mari e oceani? La risposta è sempre una: l’uomo.

Perché come disse Fëdor Dostoevskij, “Amate gli animali: Dio ha donato loro i rudimenti del pensiero e una gioia imperturbata. Non siate voi a turbarla, non li maltrattate, non privateli della loro gioia, non contrastate il pensiero divino. Uomo, non ti vantare di superiorità nei confronti degli animali: essi sono senza peccato, mentre tu, con tutta la tua grandezza, insozzi la terra con la tua comparsa su di essa e lasci la tua orma putrida dietro di te; purtroppo questo è vero per quasi tutti noi”.

Frasi sugli animali di Papa Francesco

Anche Papa Francesco, in omelie e discorsi, ha parlato dell’importanza di proteggere gli animali. Ecco alcune frasi famose sugli animali del pontefice:

“Il Catechismo insegna che le sperimentazioni sugli animali sono legittime solo se «si mantengono in limiti ragionevoli e contribuiscono a curare o a salvare vite umane». Ricorda con fermezza che il potere umano ha dei limiti e che «è contrario alla dignità umana far soffrire inutilmente gli animali e disporre indiscriminatamente della loro vita». Qualsiasi uso e sperimentazione «esige un religioso rispetto dell’integrità della creazione”

“Quando il cuore è veramente aperto a una comunione universale, niente e nessuno è escluso da tale fraternità. Di conseguenza, è vero anche che l’indifferenza o la crudeltà verso le altre creature di questo mondo finiscono sempre per trasferirsi in qualche modo al trattamento che riserviamo agli altri esseri umani. Il cuore è uno solo e la stessa miseria che porta a maltrattare un animale non tarda a manifestarsi nella relazione con le altre persone”

Frasi sugli animali di Gandhi

Gandhi ha mai parlato degli animali? Assolutamente sì, ecco alcune sue frasi famose relative al mondo animale:

“Per me la vita di un agnello non è meno preziosa di quella di un essere umano”

“Non considero necessario nutrirsi di carne in nessuno stadio e in nessun clima in cui gli esseri umani si trovino a trascorrere la loro vita ordinaria. Ritengo la dieta a base di carne non idonea alla nostra specie. Facciamo male ad imitare il mondo animale inferiore, se apparteniamo a quello superiore. L’esperienza ci insegna che il cibo animale è inadatto a chi miri al controllo delle proprie passioni”

“Il dovere di non uccidere animali, e quindi di proteggerli, deve essere accettato come fatto incontestabile. Va perciò ascritto a maggior merito dell’Induismo l’aver prescritto la protezione della vacca come dovere. Mentre è un difetto dell’Induismo la mancata estensione della protezione ad altri animali. La vacca non è che un simbolo, e la protezione della vacca è il minimo che ci si possa attendere da un Indù. […] La filosofia della protezione della vacca perciò, a mio avviso, è sublime. Pone immediatamente gli animali allo stesso livello dell’uomo per quel che riguarda il diritto alla vita”

Ci sarebbe poi un’altra frase famosa, spesso attribuita a Gandhi, ma che, in realtà, non compare nei suoi scritti ufficiali. Stiamo parlando di “Grandezza e progresso morale di una nazione si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali”.

Indira Gandhi, invece, una volta disse che “È tutto collegato. Quello che accade ora agli animali, succederà in seguito all’uomo“.

Frasi celebri sul mondo animale di San Francesco

Ovviamente non potevamo non riportare anche le parole di San Francesco, strenuo difensore di tutti gli animali:

“San Francesco chiamava gli animali i nostri fratelli più piccoli”

“Laudato sii, mio Signore, con tutte le creature”

“E passando oltre con quello fervore, levò gli occhi e vide alquanti arbori allato alla via, in su’ quali era quasi infinita moltitudine d’uccelli. E entrò nel campo e cominciò a predicare alli uccelli ch’erano in terra; e subitamente quelli ch’erano in su gli arbori se ne vennono a lui insieme tutti quanti e stettono fermi, mentre che santo Francesco compié di predicare […] Finalmente compiuta la predicazione, santo Francesco fece loro il segno della croce e diè loro licenza di partirsi; e allora tutti quelli uccelli si levarono in aria con maravigliosi canti, e poi secondo la croce c’aveva fatta loro santo Francesco si divisoro in quattro parti […] e ciascuna schiera n’andava cantando maravigliosi canti”

Frasi, citazioni e aforismi sul mondo animale

Qui di seguito troverete frasi sugli animali, citazioni e aforismi di scrittori, poeti, attori, personaggi dello spettacolo, cantanti dedicati proprio agli animali:

“Puoi conoscere il cuore di un uomo già dal modo in cui egli tratta gli animali” – Immanuel Kant

“Fissa il tuo cane negli occhi e tenta ancora di affermare che gli animali non hanno un’anima” – Victor Hugo

“È solo per un eccesso di vanità ridicola che gli uomini si attribuiscono un’anima di specie diversa da quella degli animali” – Voltaire

“Fintanto che l’uomo continuerà a distruggere gli esseri viventi inferiori, non conoscerà mai né la salute né la pace. Fintanto che massacreranno gli animali, gli uomini si uccideranno tra di loro. Perché chi semina delitto e dolore non può mietere gioia e amore” – Pitagora

“La scomparsa degli animali è un fatto di una gravità senza precedenti. Il loro carnefice ha invaso il paesaggio; non c’è posto che per lui. L’orrore di vedere un uomo là dove si poteva contemplare un cavallo!” – EM Cioran

“Per insultare qualcuno gli diciamo “bestia”. Per la crudeltà deliberata e il suo comportamento, umano dovrebbe essere il più grande insulto” – Isaac Asimov

“Alcune persone parlano con gli animali. Poche persone però li ascoltano. Questo è il problema” – AA Milne

“L’uomo ha fatto della Terra un inferno per gli animali” – Arthur Schopenhauer

“Quattro gambe buono, due gambe cattivo” – George Orwell

“Tra tutti gli animali l’uomo è il più crudele. È l’unico a infliggere dolore per il piacere di farlo” – Mark Twain

“Il nostro amore per gli animali si misura dai sacrifici che siamo pronti a fare per loro” – Konrad Lorenz

“I nostri nipoti un giorno ci chiederanno: Dov’eri tu durante l’Olocausto degli animali? Che cosa hai fatto per fermare questi crimini orribili? A quel punto, non potremo usare la stessa giustificazione per la seconda volta, dicendo che non lo sapevamo” – Helmut Kaplan

