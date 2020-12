Fotovoltaico in Italia: installazioni in crescita nel 2020

Fotovoltaico di nuovo in crescita secondo il rapporto dell'IEA, +12% rispetto al 2019: a sottolinearlo l'ENEA, che ha contribuito al report.

Il fotovoltaico torna a crescere in Italia secondo il rapporto “Renewables 2020” dell’IEA. Testo al quale ENEA ha contribuito per la parte italiana e la “peer review“. I dati sono relativi ai primi sei mesi dell’anno in corso, e fanno riferimento a un +12% di installazioni rispetto allo stesso periodo del 2019.

Numeri positivi per il fotovoltaico, che secondo l’ENEA incrementerà ulteriormente la sua crescita nel biennio 2021-2022 grazie agli incentivi fiscali. Nelle 170 pagine del rapporto vengono delineati gli orizzonti energetici delle rinnovabili al 2025 in relazione alla pandemia di Covid-19.

Secondo quanto riportato dall’IEA la “capacità media annuale aggiuntiva” dell’Italia tra il 2023 e il 2025 sarà di 4,6 GW. A commento dei dati presentati in questi giorni dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile è intervenuta Simona De Iuliis del Dipartimento ENEA Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili, che ha sottolineato:

Si tratta di un trend in linea con quello registrato in Italia nel settore del fotovoltaico, dove però sono stati assegnati solo 25 MW dei 1.000 disponibili per gli impianti di grandi dimensioni, in base allo schema d’aste introdotto nel 2019, un sistema che dovrà essere rivisto per risolvere i problemi sull’utilizzo del suolo e per semplificare i processi autorizzativi. Dopo una fase di stallo dal 2012, nel nostro Paese la crescita del fotovoltaico sta accelerando la sua corsa grazie ai nuovi obiettivi fissati nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, che prevede un target di 52 GW di capacità fotovoltaica entro il 2030, oltre il doppio rispetto ai 20,9 GW installati fino al 2019.

Fotovoltaico ed eolico, alcuni esempi

Rinnovabili, il bilancio dell’eolico in Italia

Meno roseo l’andamento dell’eolico in Italia, con la nuova capacità installata nel 2020 che segna un -55% rispetto al 2019. Appena 0,2 GW installati in questi primi mesi dell’anno. Qualche miglioramento è atteso dal 2022, con l’entrata in funzione di nuovi 0,9 GW.

Nel periodo 2023-2025 l’energia del vento dovrebbe toccare 1 GW di nuove installazioni all’anno. IEA ed ENEA stimano un potenziale di 1,7 GW raggiungibile in caso di rilancio del sistema delle aste e di semplificazione degli iter legati alle autorizzazioni. Ulteriori 5,8 GW potrebbe risultare operativi dal 2025 grazie agli interventi di repowering sui parchi eolici esistenti.