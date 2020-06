Formicolio alle mani, gli esercizi da praticare

Alcuni esercizi per il formicolio alle mani possono rivelarsi molto utili in caso di problemi circolatorio o di compressione: ecco quali praticare.

La sensazione di formicolio alle mani può risultare piuttosto fastidiosa. Diverse sono le possibili cause, alcune più serie e che richiedono un consulto medico, altre meno preoccupanti. In questo secondo caso alcuni rimedi naturali potranno alleviare il disagio e riportare al normale equilibrio. Nello specifico vi sono esercizi da praticare che più di altri possono migliorare il problema del formicolio alle mani.

Il formicolio alle mani può presentarsi spesso in quei soggetti che trascorrono molte ore seduti alla scrivania. In modo particolare chi lavora per buona parte della giornata al computer. Altra possibile “categoria” è quella di coloro che affrontano lunghi tragitti a bordo di una bicicletta o di uno scooter (o moto).

Formicolio alle mani, esercizi da praticare

Cause del formicolio

I casi più lievi di formicolio alle mani sono legati solitamente alla cattiva circolazione o a una compressione dei nervi. Può essere casuata ad esempio dalla posizione delle braccia, con gli avambracci poggiati sul bordo della scrivania e i gomiti verso il basso. In questo caso praticare alcuni esercizi si rivelerà molto utile per superare il fastidio.

Altre cause richiedono al contrario un controllo medico più approfondito. Si parla in questo caso di sindrome del tunnel carpale, sindrome della costola cervicale, patologie autoimmuni o anche diabete (originando di solito a partire dai piedi). Anche determinate carenze vitaminiche o di sali minerali possono influire sul fenomeno.

Esercizi da praticare

Il primo esercizio prevede l’opposizione delle mani, palmo contro palmo. In piedi o seduti, purché con la schiena dritta. Opporre l’interno delle mani, all’altezza del petto, con le braccia piegate e i gomiti larghi. Durante la pratica le spalle resteranno basse mentre le mani scenderanno senza però staccarsi l’una dall’altra. Espirare in fase di discesa, poi inspirare ritornando alla posizione originale. Da ripetere tre volte, con 2 respiri profondi tra una serie e l’altra.

Un altro esercizio prevede di distendere frontalmente una delle due braccia, palmo verso l’alto. Piegare la mano verso il basso e con l’altra premere leggermente la parte del palmo più prossima alle dita (non piegando quest’ultime). Le spalle saranno rilassate. Tenere la posizione per circa 15 secondi, poi alternare con l’altra mano. Ripetere per quattro serie con entrambe le estremità.

Sdraiati sul divano, per terra o a letto, sollevare in verticale le braccia ed eseguire delle circonduzioni dei polsi. Previste 10 esecuzioni in senso orario e altrettante in senso antiorario. Distendere le braccia lungo i fianchi e rilassarsi respirando profondamente per circa un minuto.

Come ultimo esercizio è possibile, mani verso l’alto (se in ufficio anche seduti, gomiti leggermente flessi). Aprire e chiudere le mani per 10 volte, ripetendo l’esercizio per 3 volte. Durante l’esecuzione respirare lentamente e rilassare le spalle (senza però inarcare la schiena).