Festival di Sanremo 2021: lotta alla plastica anche all’Ariston

Fonte immagine: Gettyimages

Lotta alla plastica anche al Festival di Sanremo 2021 grazie anche alle iniziative realizzate in collaborazione con Corepla.

Parliamo di: Plastica

La lotta alla plastica si combatte anche durante il Festival di Sanremo 2021. Prosegue l’iniziativa avviata lo scorso anno, in collaborazione con Corepla. L’emergenza Covid-19 ha costretto a rinunciare al pubblico in sala, ma non alle attività di riciclo e riduzione dell’impatto ambientale della manifestazione.

Ecco quindi che anche durante il 71esimo Festival della Canzone Italiana il Corepla (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli imballaggi in plastica) contribuirà a sensibilizzare il pubblico riguardo l’importanza di un corretto trattamento della plastica.

Plastica che rappresenta un forte rischio per l’ambiente, se non adeguatamente gestita. Materiale che in alcuni casi può persino diventare parte delle strade, come evidenzia anche un’iniziativa appena lanciata in India e raccontata al link seguente.

Diverse le iniziative promosse dal Consorzio per sensibilizzare il pubblico del Festival di Sanremo 2021 riguardo la lotta alla plastica. A cominciare dallo spot radio con la voce di Filippo Solibello, “storico” autore e conduttore di Caterpillar (Rai Radio2), per proseguire con la campagna video dal titolo “cambia musica, non cambiare le buone abitudini” e il primo “Corepla Song Award”.

Ha dichiarato Giorgio Quagliuolo, presidente di Corepla: