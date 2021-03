Bambini, plastica danneggia le funzioni cognitive

La presenza degli ftalati risulta corposa nella plastica , vi è traccia del loro passaggio in molti articoli di uso comune come shampoo, imballaggi alimentari, pavimenti in vinile, abbigliamento, tende da doccia, plastica automobilistica, prodotti antimacchia e molto altro. Gli studi in merito avrebbero evidenziato una correlazione tra il loro impiego e una serie di problematiche infantili quali disturbo dell’attenzione , dell’apprendimento e del comportamento.

In particolare dell’esposizione di questi ultimi alle sostanze chimiche e tossiche contenute nei prodotti di largo consumo presenti in commercio. Sotto la lente di ingrandimento sarebbero finiti proprio gli ftalati, in grado di agire negativamente sullo sviluppo ormonale personale. Con un’incidenza specifica anche sugli organi sessuali favorendo un’alterazione dello sviluppo degli spermatozoi stessi. Ma non solo, perché agirebbero anche sulla fertilità femminile, favorendo inoltre una maggiore predisposizione ad allergie e asma.

