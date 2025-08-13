Trenitalia rinnova la sua attenzione verso i viaggiatori a quattro zampe con la conferma dell’iniziativa “Cani Gratis”.

Questa proposta rappresenta un’importante agevolazione per chi desidera spostarsi con il proprio animale domestico senza costi aggiuntivi, estendendo la possibilità anche agli esemplari di taglia medio-grande, purché rispettino alcune regole ben precise.

L’offerta è valida sui treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte di Trenitalia. Per usufruirne, è necessario selezionare, al momento dell’acquisto del biglietto – sia online che presso le biglietterie tradizionali – l’opzione “Viaggia con il tuo cane”. Questo consente di attivare automaticamente la promozione e viaggiare con il proprio amico a quattro zampe senza costi aggiuntivi.

Un’importante novità riguarda la libera circolazione anche di cani di taglia superiore a quella “piccola”, quindi non necessariamente rinchiusi in un trasportino. Tuttavia, per garantire la sicurezza e il comfort di tutti i passeggeri, gli animali devono essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola durante tutto il viaggio.

Per quanto concerne i cani di piccola taglia, rimane confermata la possibilità di viaggiare gratuitamente se trasportati all’interno di un trasportino con dimensioni massime di 70x30x50 centimetri.

Regole e documentazione obbligatoria per il viaggio

Per garantire un viaggio sicuro, a bordo dei treni è obbligatorio essere in possesso del certificato di iscrizione all’anagrafe canina e del libretto sanitario aggiornato, documenti che potrebbero essere richiesti dal personale di bordo. Questi requisiti non si applicano ai cani guida o di assistenza, i quali continueranno a viaggiare gratuitamente senza ulteriori obblighi.

Inoltre, per i viaggi con treni regionali, Trenitalia ha predisposto ulteriori iniziative a favore dei possessori di animali domestici, con tariffe agevolate e condizioni specifiche che variano in base alla regione.

L’iniziativa “Cani Gratis” ha riscosso un vasto consenso tra i proprietari di animali domestici, che possono così viaggiare senza spese aggiuntive durante il periodo estivo. Tuttavia, non sono mancate anche alcune critiche e situazioni di disagio tra i passeggeri.

Ad esempio, sono stati segnalati episodi in cui la presenza di cani di grandi dimensioni e senza museruola ha creato tensioni in carrozza, soprattutto in assenza di interventi decisi da parte del personale di controllo. Alcuni viaggiatori lamentano la difficoltà di mantenere il proprio spazio personale e il rispetto delle regole di convivenza a bordo, sottolineando come la gestione della promozione debba prevedere un equilibrio tra i diritti degli animali e quelli degli altri passeggeri.

Sul fronte delle regole di convivenza, Trenitalia raccomanda fortemente il rispetto delle norme di sicurezza, invitando i proprietari a utilizzare museruola e guinzaglio e a non trascurare la documentazione sanitaria richiesta, affinché il viaggio possa svolgersi in modo sereno per tutti.

Trasportini per animali: misure e consigli pratici

Per chi viaggia con cani di piccola taglia, il trasportino rappresenta una soluzione comoda e sicura. Trenitalia conferma che le dimensioni massime consentite per il trasportino sono di 70 centimetri di lunghezza, 30 centimetri di larghezza e 50 centimetri di altezza. Queste misure sono state stabilite per garantire che il contenitore possa essere collocato sotto il sedile senza creare intralcio, permettendo al cane di viaggiare in totale sicurezza.

Si consiglia ai proprietari di scegliere trasportini robusti, ben aerati e dotati di chiusure sicure per evitare fughe accidentali. Inoltre, è fondamentale assicurare che l’animale abbia a disposizione una piccola ciotola per l’acqua, soprattutto durante i viaggi più lunghi in estate, per prevenire disidratazione e stress.