Dieta low carb un aiuto contro il diabete di tipo 2

In base ai risultati presentati dai ricercatori si può notare come in media il calo di peso sia stato di 18 libbre (circa 8 chilogrammi). A questo si aggiunge il fatto che il 46% dei diabetici ha visto regredire la patologia a un livello tale da non richiedere più l’assunzione di insulina. Il più anziano di loro aveva un’età di 91 anni. Il 93% dei pre-diabetici ha fatto registrare un pieno ritorno a livelli normali di glucosio nel sangue (senza interventi di norma due terzi di loro sviluppa il diabete).

A garantire il prezioso risultatola riduzione del peso ottenuta con una dieta low carb. Tale calo influirebbe sulla prosecuzione della patologia, migliorando le condizioni del paziente al punto da non avere più bisogno di farmaci. Effetto che si registrerebbe anche nei soggetti anziani, ritenuti i più difficili da trattare anche per via farmacologica.

