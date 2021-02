Cuscino a U Lungo: sostegno durante il sonno e senza dolori

Immaginate un lungo cuscino a U caldo e comodo, che vi abbraccia e sostiene mentre riposate o leggete. E dite addio ai dolori alla schiena.

Qualcuno lo chiama “cuscino da gravidanza”, e qualcun altro “cuscino a U” ma la sostanza non cambia. Si tratta di un cuscino lungo che abbraccia l’utente e ne sostiene spalle, bacino, gambe e braccia durante il riposo. Il risultato è un sonno davvero appagante che fa bene a schiena, sciatica e perfino all’umore.

“Cuscino a U”

Con la vita frenetica dei nostri tempi, ritrovarsi con la schiena contratta e la cervicale infiammata è praticamente inevitabile; metteteci poi la pandemia che ha aumentato a dismisura la tendenza alla sedentarietà, ed ecco il cocktail micidiale per favore l’insorgenza di dolori articolari, indolenzimento, mal di testa e di schiena, dolore alle gambe. Piccoli disturbi che si può tenere a bada con alcuni accorgimenti, uno stile di vita sano e attivo, e soprattutto un buon sonno ristoratore.

E quando la mattina ci si sveglia riposati e rilassati, tutto il resto della giornata diventa più facile: il lavoro genera meno ansia, i livelli di cortisolo scemano, le relazioni interpersonali ne guadagnano, e in generale si instaura un percorso virtuoso che porta a sentirsi decisamente meglio. Ogni Euro speso per tentare di dormire meglio è un investimento in benessere.

E l’ultima novità in fatto di sonno è il “cuscino a U”, un lungo e grosso cuscino che permette di allineare collo e schiena grazie ai punti di supporto, e che aiuta a mantenere la natura curvatura della colonna vertebrale. Consente di dormire di fianco, e può fare da supporto in poltrona o sul divano, magari quando si guarda la tv o si legge, e perfino come cuscino unico (al posto della tradizionale accoppiata) nei letti matrimoniali. In alternativa, se ne può usare uno per utente.

Torna molto utile anche alle donne incinte, per fornire sostegno al corpo durante la gravidanza e alleggerire i dolori del tratto lombare; ma è ottimo a che in seguito al parto, per le sessioni di allattamento. In ultima istanza, comunque, è un prodotto che serve letteralmente a coccolare le persone, e pertanto è il regalo perfetto per sé stessi o per sorprendere una persona cara.

Cuscino a U: Vantaggi

I vantaggi di questo tipo di cuscino sono molti, e giusto per citarne alcuni:

Controllo dolore: Una cattiva postura durante la notte può portare a fastidi e dolori durante il giorno. In generale, qualunque iniziativa volta a aumentare benessere e comodità può contribuire a produrre un marcato miglioramento della qualità di vita.

Una cattiva postura durante la notte può portare a fastidi e dolori durante il giorno. In generale, qualunque iniziativa volta a aumentare benessere e comodità può contribuire a produrre un marcato miglioramento della qualità di vita. Postura Migliore: Sollevare il collo e mantenere la naturale curvatura in allineamento con la colonna vertebrale è fondamentale per ridurre i fastidi derivanti da cervicale. Il cuscino a U può inoltre fornire un sostegno adeguato a spalle e perfino gambe e braccia, perché a differenza dei cuscini tradizionali può essere usato in molte configurazioni.

Sollevare il collo e mantenere la naturale curvatura in allineamento con la colonna vertebrale è fondamentale per ridurre i fastidi derivanti da cervicale. Il cuscino a U può inoltre fornire un sostegno adeguato a spalle e perfino gambe e braccia, perché a differenza dei cuscini tradizionali può essere usato in molte configurazioni. Comfort: Prima abbiamo usato una parola specifica, ovvero “coccolare.” Questo cuscino è una coccola che ci si regala, un po’ di comfort che sostiene collo e spalle, e che permette di sollevare gambe o praticare una pressione leggera ma costante sui lombi (chi soffre di dolore alle gambe, alla sciatica o all’osso sacro sa quanto sia importante).

Il cuscino a U è adatto sia a chi dorme supino che a chi riposa di lato.

Cuscino a U: I Prodotti Migliori

