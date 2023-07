Cos’è la salicornia? Proprietà e valori nutrizionali

Hai mai sentito parlare della Salicornia o asparago di mare? Questa particolare verdura non è né un ortaggio né un'alga, ma si tratta di un super cibo nutriente e dal sapore intenso e salato. La salicornia non è solo buona, ma è anche utile per migliorare la nostra salute.

Fonte immagine: iStock

Sai cos’è la “Salicornia”? Probabilmente questo nome non ti dirà nulla, ma forse conoscerai invece gli asparagi di mare. Beh, questo è semplicemente un altro modo per definire questo saporito alimento. Ma di cosa si tratta esattamente? Come avrai intuito, la salicornia è una pianta, un alimento di origine vegetale, il cui aspetto ricorda, per l’appunto, quello di un asparago selvatico.

A differenza dell’asparago, però, questa pianta cresce in prossimità degli ambienti marini. Da qui il nome “asparago di mare”.

In alcune zone d’Italia, questa pianta è chiamata anche “fagiolo di mare” o “finocchio marino”, mentre in antichità era nota come il “sale dei poveri”, per via del suo naturale gusto salato.

Ma perché ultimamente si parla tanto della salicornia? E quali sono i benefici di questa pianta per la nostra salute?

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sull’asparago di mare, le proprietà nutrizionali, i benefici e come mangiarlo.

Cos’è la Salicornia: le caratteristiche dell’asparago di mare

Se ti stai chiedendo cos’è la salicornia, con questo termine in realtà si indica un gruppo di piante succulente e alofite (ovvero che crescono laddove i terreni sono più ricchi di sale), appartenenti alla famiglia delle Chenopodiacee (Amaranthaceae).

Si tratta quindi di una sorta di parente di altri vegetali che ben conosciamo, come gli spinaci e le barbabietole, l’amaranto e la quinoa.

Sebbene il suo aspetto possa trarre in inganno, la salicornia non è né un ortaggio né un’alga.

Ciononostante, questa particolare pianta cresce proprio sulla riva del mare e sugli scogli, ed è per questo motivo che molti credono che la salicornia sia effettivamente un’alga.

Dove si trova la salicornia in Italia?

La pianta è diffusa soprattutto nelle zone del Mediterraneo, in Europa, in Asia e nell’America del Nord. In Italia, puoi trovarla facilmente sulle coste del Tirreno e del Mar Adriatico.

Di solito, la salicornia viene raccolta in primavera-estate, quando le foglie sono verdi e tenere. Questo alimento dovrebbe essere consumato fresco, entro 2 o 3 giorni dal raccolto.

Salicornia: proprietà e valori nutrizionali

Ma vediamo perché così tante persone apprezzano questa particolare verdura. L’asparago di mare rappresenta un’ottima fonte di fibre, acqua, sali minerali (soprattutto ferro, potassio e magnesio) e vitamine. Fra queste, spiccano soprattutto:

Vitamina C

Vitamina A

Vitamine del gruppo B.

Dal punto di vista nutrizionale, la pianta è anche un’ottima fonte di iodio, proteine, acidi grassi Omega 3, pectine, luteina, mucillagini e sostanze antiossidanti e antinfiammatorie.

Quali sono i benefici della salicornia?

Dato l’interessante profilo nutrizionale della pianta, non facciamo fatica a immaginarne i potenziali effetti benefici per la salute.

La pianta esercita effetti depurativi e rigeneranti. Secondo la tradizione popolare, la salicornia rafforzerebbe le difese immunitarie, ma questi non solo i soli effetti benefici degni di nota.

L’asparago di mare, infatti, è notoriamente ricco di iodio (utile nella prevenzione e nel trattamento dell’ipotiroidismo) e vitamina C (ottima per prevenire lo scorbuto).

Inoltre, la presenza di fibre giova al benessere dell’intestino, in quanto aiuta a prevenire e trattare la stitichezza.

Infine, data la ricca quantità di proteine contenute nella pianta, la salicornia si rivela una verdura ideale per vegani e vegetariani.

Qual è il sapore della salicornia?

Fra poco scopriremo come si mangia questa verdura. Prima di afferrare la forchetta, però, vogliamo capire che sapore hanno gli asparagi di mare. In linea di massima, la salicornia ha un gusto intenso e molto forte, salato e acidulo.

Proprio per queste sue caratteristiche, si tratta di un contorno ottimo per dei piatti a base di pesce. La Salicornia, infatti, riesce a esaltarne meravigliosamente il sapore.

Un consiglio: se intendi utilizzare questa verdura nelle tue ricette, non aggiungere sale. Non ce ne sarà alcun bisogno.

In effetti, proprio per via del suo particolare sapore, l’asparago marino viene impiegato come vero e proprio sostituto del sale in diverse preparazioni.

Dove si compra la salicornia?

Per chi fosse interessato all’acquisto di salicornia, di solito si può trovare questa verdura nei mercati o al banco del pesce. In alternativa, potresti trovarla facilmente anche nei negozi on line specializzati in frutta e verdura.

Il prezzo della salicornia può andare dai 6 fino anche ai 25 euro al chilo.

Come usare la salicornia nelle ricette?

Ma dunque, come si mangia la salicornia? Come dicevamo, puoi aggiungere questa verdura nelle ricette a base di pesce. Ma questo non è di certo il solo utilizzo in cucina.

I germogli e le parti più tenere della pianta faranno faville nelle insalate estive, in salamoia, nelle omelette, nei piatti di pasta o nei risotti. Oltre che con il pesce, questo contorno si abbina bene con carne di manzo, maiale e crostacei.

Prima di tutto, però, sarà bene lasciare le foglie in ammollo in acqua fredda per circa 24 ore, in modo da eliminare qualsiasi traccia di sabbia e il sale in eccesso. Dopodiché, potrai sbollentare l’asparago marino per 5 minuti, o cuocerlo a vapore, e consumarlo come preferisci.

Buon appetito!

Fonti