Coronavirus: turismo estivo sarà come quello del secondo Dopoguerra

Fonte immagine: Foto di Gerhard Gellinger da Pixabay

Il turismo italiano potrebbe subire un effetto da Coronavirus simile a quello registrato nel secondo Dopoguerra, con viaggiatori prevalentemente italiani.

Il Coronavirus imporrà al turismo italiano una sorta di ritorno ai tempi del secondo Dopoguerra. Secondo le previsioni del Touring Club Italiano l’estate porterà all’Italia un vero e proprio crollo di visitatori stranieri, affidando unicamente all’iniziativa dei turisti italici la spinta a supporto del settore turistico nazionale.

Analizzando quelli che sono i dati Istat tra il 1958, anno della prima rilevazione sistematica del settore turistico, e l’inizio degli anni ’80, gli esperti del TCI hanno concluso che soltanto negli ultimi 35 anni i turisti stranieri hanno incrementato in maniera evidente le loro presenze. Fino al 1980 circa il 70% del turismo in Italia era affidato agli stessi italiani.

A pagare un prezzo salato sarebbero, qualora gli effetti del Coronavirus portassero a replicare tale fenomeno, soprattutto Regioni come il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, insieme alla Provincia Autonoma di Bolzano. A pesare la particolare posizione geografica, come ad esempio il turismo di lingua tedesca in Alto Adige, oltre alla presenza di città d’arte molto amate all’estero come Venezia.

A rischio anche la Toscana, seppure in misura minore, apprezzata all’estero per le sue campagne e per città d’arte come Firenze, Siena e Pisa. Potrebbero risentire di un calo delle presenze straniere (solitamente intorno al 51-52%) anche Sardegna e Sicilia. Secondo quanto ha concluso Franco Iseppi, presidente del Touring Club Italiano: