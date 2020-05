Coronavirus, sintomi più gravi con carenza di vitamina D

Lo studio statunitese potrebbe contribuire, insieme a due precedenti lavori pubblicati in questi mesi (il più recente quello australiano, pubblicato a fine aprile), a modificare il parere espresso dal Ministero della Salute in merito alla vitamina D, per la quale non si è ritenuto finora sufficiente il corpo di ricerca a supporto di un suo ruolo attivo nel contrastare il Coronavirus.

La carenza di vitamina D può portare a sintomi più gravi in caso di contagio da Coronavirus . A sostenerlo uno studio presentato in questi giorni dalla Northwestern University (Illinois, USA), secondo cui scarsi livelli di questo complesso vitaminico porterebbero a una maggiore possibilità di aggravamento del quadro clinico in caso di Covid-19.

Le informazioni riportate su GreenStyle.it sono di natura generale e non possono essere utilizzate per formulare indagini cliniche, non devono essere considerate come suggerimenti per la formulazione di una diagnosi, la determinazione di un trattamento, l’assunzione o la sospensione di un farmaco , non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico generico, di uno specialista , di un dietologo o di un fisioterapista. L’utilizzo di tali informazioni e’ sotto la responsabilita’, il controllo e la discrezione unica dell’utente. Il sito non e’ in alcun caso responsabile del contenuto, delle informazioni, dei prodotti e dei servizi offerti dai siti ai quali greenstyle.it puo’ rimandare con link.