Verifica il tuo ISEE: con determinati valori potresti accedere a un bonus mensile aggiuntivo fino a 600 euro.

Nel corso del 2025, l’attenzione verso l’ISEE è aumentata in relazione alla crescente esigenza di supportare le famiglie con redditi più bassi, in un contesto economico segnato da inflazione e aumenti dei costi della vita. Le nuove disposizioni hanno ampliato la platea dei beneficiari di alcune misure, tra cui il Reddito di Cittadinanza e altre forme di sostegno economico, come il bonus affitto e le agevolazioni per utenze domestiche.

La soglia ISEE per accedere a queste misure è stata mantenuta, in molti casi, a livelli che consentono a chi ha un ISEE fino a 15.000 euro di usufruire di contributi maggiorati, con importi che possono arrivare fino a 630 euro mensili, a seconda della composizione del nucleo familiare e delle specifiche misure richieste. È fondamentale che i cittadini aggiornino tempestivamente la propria dichiarazione, poiché l’ISEE ha una validità di 12 mesi dalla data di rilascio.

Come controllare la validità dell’ISEE e perché è importante farlo

L’ISEE viene emesso da enti competenti come l’INPS o i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) e rappresenta la fotografia della situazione economica e patrimoniale di un nucleo familiare. La sua validità annuale implica che, trascorso un anno dalla data di rilascio, è necessario presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per poter continuare a beneficiare delle agevolazioni.

Non controllare la data di scadenza dell’ISEE può comportare la perdita immediata dei diritti acquisiti: ad esempio, chi usufruisce di un contributo mensile di 630 euro rischia di vederselo sospendere se l’ISEE non è aggiornato. Inoltre, per chi ha avuto variazioni nella composizione familiare o nella situazione reddituale, rinnovare l’ISEE permette di ottenere un calcolo più preciso e, in alcuni casi, un aumento del contributo.

Le verifiche possono essere effettuate facilmente attraverso i servizi online dell’INPS oppure rivolgendosi ai CAF autorizzati, che possono anche assistere nella compilazione della DSU. Questo passaggio è particolarmente importante in vista dei controlli che le amministrazioni pubbliche effettuano periodicamente per garantire la correttezza nell’erogazione delle prestazioni.

Tra le misure più rilevanti che continuano a legarsi all’ISEE aggiornato, spiccano: