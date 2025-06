Vetri oscurati, finalmente il Codice della strada mette delle regole severe: ecco cosa succede, tutti i dettagli

Il tema dei vetri oscurati sulle automobili continua a generare dubbi e controversie tra automobilisti e forze dell’ordine. La normativa vigente nel Codice della Strada disciplina con precisione i limiti e le condizioni che regolano l’applicazione di pellicole oscuranti sui cristalli delle vetture, e le sanzioni in caso di infrazioni possono arrivare a cifre rilevanti.

Secondo l’articolo 72 del Codice della Strada, i vetri laterali anteriori e il parabrezza devono garantire una trasparenza sufficiente da consentire una visibilità ottimale al conducente e agli agenti durante eventuali controlli. In particolare, l’applicazione di vetri oscurati deve rispettare un limite minimo di trasmissione della luce, che è stabilito al 70% per il parabrezza e al 70% per i vetri laterali anteriori. Il mancato rispetto di queste soglie è considerato una violazione.

Le pellicole oscuranti oltre i limiti consentiti possono compromettere la sicurezza stradale, riducendo la visibilità e aumentando il rischio di incidenti, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione o maltempo. Inoltre, le forze dell’ordine devono poter identificare chiaramente i passeggeri all’interno del veicolo durante i controlli, sia per motivi di sicurezza sia per accertamenti legali.

Sanzioni e cosa fare per evitare multe salate

Le sanzioni per chi monta vetri oscurati in modo non conforme sono piuttosto severe. La multa minima prevista è di 344 euro, con possibile decurtazione di punti dalla patente di guida. Nel caso di recidiva, le conseguenze possono aggravarsi con il fermo amministrativo del veicolo e ulteriori sanzioni pecuniarie.

Per evitare problemi, è consigliabile rivolgersi a professionisti qualificati per l’applicazione delle pellicole oscuranti, assicurandosi che rispettino le normative vigenti. Inoltre, è possibile richiedere una certificazione che attesti la conformità delle pellicole installate, utile in caso di contestazioni durante i controlli stradali.

Alcune categorie di veicoli o situazioni particolari possono godere di deroghe, come i veicoli adibiti a servizi di sicurezza o le auto blindate, che spesso richiedono vetri oscurati per motivi di riservatezza e protezione. Tuttavia, anche in questi casi è necessario ottenere autorizzazioni specifiche e rispettare determinati requisiti tecnici.

Recentemente, il legislatore ha valutato aggiornamenti per rendere più chiara e uniforme l’applicazione della normativa sui vetri oscurati, in risposta alle richieste di automobilisti e associazioni di categoria. Questi aggiornamenti puntano a bilanciare le esigenze di sicurezza con quelle di privacy e comfort dei passeggeri.

L’attenzione alla sicurezza stradale resta comunque prioritaria, e ogni automobilista è chiamato a rispettare le regole per evitare sanzioni e garantire una guida sicura per sé e per gli altri utenti della strada.