Cobalto, proprietà e oligoterapia

Fonte immagine: Pixabay

Proprietà benefiche e benefici derivanti dall’assunzione di cobalto, minerale essenziale annoverato tra i principali oligoelementi tranquillanti.

Il cobalto è un minerale presente in natura caratterizzato da una colorazione bianco argentea. Non è possibile reperirlo allo stato puro, infatti si trova all’interno di altri minerali come la cobaltite e la linneite. Il suo ruolo come minerale essenziale è tuttavia fondamentale, infatti interviene nel metabolismo del ferro e nel funzionamento sia dei globuli rossi sia delle cellule in generale.

Per quanto riguarda il fabbisogno giornaliero di cobalto, la soglia consigliata è molto bassa ed è abbastanza raro manifestare una carenza di questo minerale, che è presente in numerose categorie di alimenti: un esempio sono le lenticchie. Assumere cobalto attraverso l’alimentazione è quindi abbastanza facile, sebbene non siano rari i casi presenza eccessiva nell’organismo soprattutto in seguito al consumo esagerato di alcuni specifici alimenti, o bevande, che ne contengono dosi elevate.

Benefici e proprietà

Come accennato sopra, una delle principali qualità del cobalto è la sua capacità di stimolare il metabolismo del ferro. È anche in grado di favorire il corretto funzionamento delle ghiandole endocrine, tra cui la tiroide e il pancreas, allungando la vita dei globuli rossi. A tal proposito, una carenza di cobalto può essere responsabile dello sviluppo di emicranie e di anemia perniciosa, generando anche disturbi a livello della circolazione del sangue. Questo minerale, inoltre, interviene nella produzione di vitamina B12 e si rivela importante nell’ambito di alcuni processi enzimatici. Anche il mantenimento del peso forma, infine, dipende dal corretto apporto di cobalto nell’organismo.

I benefici del cobalto non si limitano alla sfera della salute fisica, infatti è anche la psiche a trarre vantaggio dall’apporto di questo minerale. Precisamente, il cobalto è utile per contrastare stati nostalgici e per stimolare la ricerca di cambiamento, grazie alla sua capacità di stimolare la curiosità e di attenuare la malinconia, tenendo lontana la depressione.

Cobalto e oligoterapia

Il cobalto fa parte degli oligoelementi, vale a dire elementi chimici che partecipano alla produzione di energia e intervengono in numerosi processi fisiologici dell’organismo umano. L’oligoterapia è infatti una terapia interamente naturale che si basa sull’assunzione di minerali capaci di sciogliersi in acqua, sostanze presenti nel corpo in quantità esigue che tuttavia svolgono funzioni molto importanti per la salute. Il cobalto viene definito considerato un “regolatore del sistema neurovegetativo”, in grado di favorire la risoluzione di problematiche che si manifestano a livello vascolare e arterioso grazie alla sua capacità vasodilatatrice e ipotensiva. Viene anche annoverato tra gli oligoelementi tranquillanti, capaci di lenire stati d’ansia, insonnia, astenia, dolori articolari e disturbi digestivi. In oligoterapia, il cobalto viene usato soprattutto in associazione con zinco e nichel, al fine di ottenere un effetto ipoglicemizzante e di curare disturbi legati proprio alla presenza di squilibri di glucosio, come una fame incontrollabile o una eccessiva sonnolenza dopo i pasti.

In associazione con il manganese, infine, il cobalto si usa in caso di disturbi di ansia e insonnia o in presenza di calcoli renali, di tachicardia, di intestino irritabile e altri malesseri gastrici, di difficoltà di concentrazione e di dolori alle gambe.