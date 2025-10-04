Con l’avvio della nuova stagione degli aiuti sociali, il Governo ha introdotto un importante bonus rivolto alle famiglie più vulnerabili.

Finalmente per migliaia di cittadini arriva l bonus ponte da 500 euro collegato all’Assegno di Inclusione 2025. Questa iniziativa nasce per mitigare gli effetti della sospensione temporanea del sussidio prevista dalla normativa vigente, offrendo un contributo una tantum a chi si trova nella condizione di dover attendere il rinnovo dell’assegno dopo 18 mesi consecutivi di percezione.

Il bonus ponte rappresenta un contributo straordinario destinato alle famiglie che, nel luglio 2025, hanno subito la sospensione temporanea dell’Assegno di Inclusione (AdI). La sospensione è prevista dalla legge dopo 18 mesi continui di erogazione del beneficio, obbligando a un mese di pausa prima di poter presentare una nuova domanda. Per evitare che in questo intervallo le famiglie rimangano senza alcun sostegno economico, il Governo ha introdotto questo contributo attraverso un emendamento al decreto Ilva.

L’importo di 500 euro viene erogato automaticamente con la prima mensilità dell’AdI rinnovata, a partire da agosto 2025, senza che sia necessaria una richiesta separata. Per ottenerlo, è fondamentale presentare la domanda di rinnovo con un ISEE aggiornato al 2025.

Requisiti aggiornati per accedere al bonus e all’Assegno di Inclusione

Dal 1° gennaio 2025, sono entrati in vigore nuovi parametri economici per l’accesso all’Assegno di Inclusione e, di riflesso, al bonus ponte. L’ISEE familiare massimo è stato aumentato da 9.360 a 10.140 euro, mentre la soglia del reddito familiare annuo è salita da 6.000 a 6.500 euro. Per le famiglie con anziani o persone non autosufficienti, il limite è stato innalzato a 8.190 euro, mentre per quelle in affitto la soglia arriva a 10.140 euro.

Questi nuovi requisiti si applicano sia alle domande di rinnovo sia alle nuove istanze per ricevere il bonus ponte. L’INPS effettuerà la verifica automatica dei requisiti al momento della presentazione della domanda.

Il bonus ponte viene concesso esclusivamente a chi rinnova correttamente la domanda per l’Assegno di Inclusione a partire da agosto 2025. La domanda deve essere presentata attraverso i canali ufficiali dell’INPS, utilizzando l’accesso tramite SPID, CIE o CNS.

Per il rinnovo, sono necessari: