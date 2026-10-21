Cascate dell’Iguazú, portata record: 12 milioni di litri al secondo durante la piena eccezionale

Le cascate dell’Iguazú — patrimonio naturale dell’umanità sul confine tra Argentina e Brasile — si trovano al centro di un evento idrologico straordinario. Tra settembre e ottobre 2026, una piena eccezionale delle cascate dell’Iguazú ha portato la portata d’acqua a livelli che raramente si registrano nella storia recente del sito, con conseguenze dirette sulla sicurezza dei visitatori e sull’accessibilità di alcune delle passerelle più iconiche del parco.

Portate record: i numeri di una piena fuori dall’ordinario

Per comprendere la portata di questo evento, basta confrontare i dati con la normalità. In condizioni ordinarie, le cascate dell’Iguazú scaricano circa 1,5 milioni di litri d’acqua al secondo. Già a inizio settembre 2026, le rilevazioni segnalavano un flusso superiore agli 8,3 milioni di litri al secondo, con un livello dell’acqua salito a più di cinque volte la media stagionale.

La situazione è poi ulteriormente peggiorata nelle settimane successive. Secondo i dati più recenti comunicati dalle autorità locali, la portata ha raggiunto i 15 milioni di litri al secondo — circa dieci volte il valore normale. Si tratta di una progressione rapida e imponente, che illustra quanto le precipitazioni intense abbiano continuato ad alimentare il bacino idrografico del fiume Iguazú anche dopo il primo picco di settembre.

I dati raccolti da fonti diverse mostrano valori che variano tra 8,3 e 15 milioni di litri al secondo a seconda del momento della rilevazione: una variabilità che non contraddice l’evento, ma ne riflette l’evoluzione dinamica nel corso di settimane. Quello che rimane costante è la sua eccezionalità rispetto alla media storica.

Chiusure e restrizioni: cosa è ancora accessibile

L’impatto più immediato per i turisti è stato la chiusura dell’accesso al lato argentino delle cascate, avvenuta il 12 ottobre 2026. Le autorità del parco hanno adottato la misura per ragioni di sicurezza, data l’impossibilità di garantire condizioni sicure lungo le passerelle che si affacciano direttamente sulle cascate.

Tra i punti più colpiti c’è la Garganta del Diablo — la Gola del Diavolo — la sezione più spettacolare e visitata dell’intero sistema. In questa zona, il salto principale raccoglie e concentra il flusso di decine di cascate secondarie, e in condizioni di piena la nebbia d’acqua e la forza idraulica rendono qualsiasi avvicinamento pericoloso. La Garganta del Diablo rimane attualmente inaccessibile.

La situazione non è però uniforme sull’intero perimetro del parco. Alcune passerelle e percorsi secondari sono stati gradualmente riaperti, consentendo ai visitatori di osservare le cascate da posizioni più distanti e protette. Le autorità stanno procedendo con riaperture progressive, subordinate alla diminuzione dei livelli idrici e alla verifica delle condizioni strutturali delle infrastrutture.

Il ruolo di El Niño nelle precipitazioni eccezionali

Dietro la piena delle cascate dell’Iguazú ci sono le intense piogge che hanno investito il bacino del fiume omonimo nelle settimane precedenti. Ma le cause di queste precipitazioni abbondanti non sono del tutto casuali: tra i fattori che potrebbero aver contribuito all’anomalia c’è El Niño, il fenomeno climatico periodico legato al riscaldamento delle acque superficiali del Pacifico tropicale.

El Niño tende ad alterare i pattern delle precipitazioni su scala globale, e in America del Sud — in particolare nelle regioni subtropicali che comprendono il bacino del Paraná e del suo affluente Iguazú — si associa spesso a piogge più intense e prolungate. Questo non significa che ogni evento estremo possa essere attribuito direttamente a El Niño, ma il contesto climatico rende più comprensibile perché le precipitazioni abbiano raggiunto valori così elevati in un arco temporale relativamente breve.

Il legame tra fenomeni climatici su larga scala e piene localizzate è un tema che gli idrologi e i climatologi seguono con attenzione crescente. Le cascate dell’Iguazú, per la loro posizione geografica e per la vastità del loro bacino di raccolta, sono tra i sistemi naturali più sensibili a queste variazioni.

Un sito naturale che ha già vissuto piene storiche

Le cascate dell’Iguazú non sono nuove agli eventi di piena. La loro storia idrologica registra episodi di portate eccezionali legati a stagioni delle piogge particolarmente intense, e il sito — gestito da parchi nazionali argentini e brasiliani — ha sviluppato nel tempo procedure di sicurezza specifiche per queste situazioni. Tuttavia, la velocità con cui i livelli sono cresciuti tra settembre e ottobre 2026, e l’entità assoluta dei valori raggiunti, pongono questo evento tra i più significativi degli ultimi anni.

Il sistema delle cascate si estende per circa 2,7 chilometri di larghezza e comprende tra 150 e 300 salti d’acqua distinti a seconda del livello del fiume — un dato che già in condizioni normali rende il sito uno dei più imponenti del pianeta. In piena, quella stessa struttura si trasforma in qualcosa di difficilmente descrivibile: le passerelle scompaiono sotto la schiuma, le isole si riducono, e il rumore dell’acqua diventa assordante a centinaia di metri di distanza.

Turismo e sicurezza: le decisioni difficili dei gestori del parco

Chiudere un sito come le cascate dell’Iguazú non è una decisione priva di conseguenze. Il parco attrae ogni anno milioni di visitatori da tutto il mondo, e ogni giornata di chiusura incide sull’economia locale delle città di Puerto Iguazú in Argentina e Foz do Iguaçu in Brasile, entrambe fortemente dipendenti dal turismo legato alle cascate.

Eppure le autorità hanno privilegiato la sicurezza, e in questo caso la scelta appare difficilmente contestabile. Le passerelle che portano alla Garganta del Diablo si trovano a pochi metri sopra il livello del fiume, e con portate di questa entità il rischio di allagamento — o peggio — è concreto. Riaprire troppo presto esporrebbe i visitatori a pericoli reali, oltre a rischiare danni alle infrastrutture stesse.

La gestione di eventi simili pone una domanda più ampia: con il clima che continua a mostrare segnali di instabilità crescente, i parchi naturali che dipendono da sistemi idrici devono probabilmente ripensare le proprie procedure di monitoraggio e comunicazione al pubblico. Le cascate dell’Iguazú, in questo senso, offrono un caso di studio concreto su come un sito naturale di rilevanza mondiale risponde a un’emergenza idrologica — e su quanto rapidamente le condizioni possano cambiare. Per aggiornamenti ufficiali sull’accessibilità del parco, il riferimento è il sito istituzionale dell’Amministrazione dei Parchi Nazionali argentini.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.