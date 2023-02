Canarini gialli: aspetto, caratteristiche, curiosità

Spesso i neofiti che si avvicinano al mondo dei volatili da compagnia partono proprio da loro, i canarini gialli. Non particolarmente difficili da allevare, bisogna comunque conoscerne le principali caratteristiche prima di prendersi cura di loro. Per esempio, come deve essere allestito il loro alloggio? Quali criteri deve rispettare la gabbia? Cosa mangiano? Cosa non devono mangiare? A quali malattie prestare attenzione?

Fra gli uccellini da compagnia più comuni nelle nostre case figurano di sicuro i canarini gialli (o anche quelli rossi, i mosaico e via dicendo). Il canarino domestico, noto anche con il nome di pitterino, rappresenta la forma addomesticata del canarino atlantico.

Il nome deriva dal fatto che l’antenato del canarino origina proprio dalle isole Canarie. Andiamo dunque a vedere meglio questo volatile, con particolare riferimento all’aspetto, ai colori della livrea, alla gestione dell’alloggio e all’alimentazione.

Classificazione scientifica del canarino

Questa è la classificazione scientifica del canarino:

Dominio: Eukaryota

Regno: Animalia

Sottoregno: Eumetazoa

Superphylum: Deuterostomia

Phylum: Chordata

Subphylum: Vertebrata

Infraphylum: Gnathostomata

Superclasse: Tetrapoda

Classe: Aves

Sottoclasse: Neornithes

Superordine: Neognathae

Ordine: Passeriformes

Sottordine: Oscines

Infraordine: Passerida

Superfamiglia: Passeroidea

Famiglia: Fringillidae

Sottofamiglia: Carduelinae

Tribù: Carduelini

Genere: Serinus

Specie: S. canaria

Il canarino domestico è il Serinus canaria domestica.

Caratteristiche del canarino giallo e aspetto

Tutto inizia con il canarino delle isole Canarie: l’originale progenitore è in realtà di colore verde-grigiastro. Tuttavia, dopo secoli di selezione e incroci, ecco che sono stati selezionati canarini di colori diversi.

Fra i più diffusi abbiamo i canarini gialli, ma anche qui abbiamo diverse sfumature di colore come i canarini giallo limone, i canarini intensi brinati, i canarini Isabella. Questo senza dimenticare i canarini rossi, i canarini mosaico e via dicendo.

Come uccelli sono abbastanza rustici, di piccole dimensioni. Il becco è piccolo e appuntito, mentre gli occhi sono scuri.

Quanto pesa un canarino giallo?

Il peso di un canarino varia dagli 8 ai 24 grammi.

Quante varietà di canarino esistono?

Sono 30 le razze di canarini ufficialmente riconosciute. Qui da noi in Italia l’ente regolatore è il FOI, la Federazione ornicoltori italiani:

Canarini da canto

Canarino Malinois

Canarino timbrado

Harzer Roller

Canarino da canto Americano

Canarino da canto Russo

Canarini di colore

Sono distinti o per tipo in base alla diluizione della melanina:

Agata

Bruno

Isabella

Nero

A loro volta suddivisi a seconda del fattore di riduzione:

Cobalto

Eumo

Onice

Opale

Pastello

Pastello ali grigie

Phaeo o Ino

Satinè

Topazio

O sono suddivisi per varietà in base al colore:

Canarini lipocromici (assenza di melanine)

Bianco dominante

Bianco recessivo

Giallo

Giallo avorio

Lipocromici occhi rossi

Rosso

Rosso avorio

In base alle piume, avremo poi tre categorie:

Intenso: piuma corta e colore uniforme del corpo

Brinato: piuma media e colorazione parziale, effetto a spolvero sulla livrea

Mosaico: piuma media, colore più intenso su faccia, petto, spalle e coda

Canarini di forma e posizione arricciati

Arricciato del Nord

Arricciato del Sud

Canarino di razza Fiorino

Arricciato di Parigi

Fiorino

Arricciato Gigante Italiano

Arricciato Padovano

Gibber Italicus

Giboso

Arricciato Svizzero

Melado Tinerfeño

Mehringer

Rogetto

Canarini di forma e posizione lisci

Border

Bossu Belga

Crest

Fife Fancy

Gloster

Japan Hoso

Lancashire

Lizard

Norwich

Razza spagnola

Scotch fancy

Yorkshire

Bernois

Ciuffato tedesco

Llarguet spagnolo

Munchener

Arlecchino portoghese

Irish fancy

Rheinlander

Salentino

Riproduzione: come accoppiare i canarini?

I canarini possono accoppiarsi dai 5-8 mesi di età in su, momento in cui raggiungono la maturità sessuale. Se vuoi far accoppiare dei canarini, devi sapere che devono avere a disposizione almeno 14-15 ore di luce al giorno. Nella gabbia devi predisporre un nido a coppa e del materiale per imbottirlo (va bene anche il fieno).

La femmina depone 4-6 uova azzurrine, di solito una al giorno. Sarà lei ad occuparsi della cova. Il maschio, invece, porta il cibo alla femmina.

Gli allevatori, per fare in modo che i pulcini nascano tutti insieme, appena viene deposto un uovo, quando la femmina si allontana dal nido per bere o fare i bisogni, lo sostituiscono con uno di plastica. Non prenderli con le mani perché si rompono facilmente, usa gli appositi cucchiaini che ti vendono nei negozi insieme alle uova finte. Le uova vere andranno tenute in un contenitore aperto, ripieno di cotone e non esposte né a freddo intenso né al caldo eccessivo.

Quando la femmina finisce la deposizione, dovrai sostituire le uova finte con quelle vere. Cerca di non disturbare la coppia durante la cova, altrimenti potrebbero decidere di abbandonare le uova.

Le uova normalmente si schiudono in 12-14 giorni e i pulcini possono lasciare il nido dopo 11-17 giorni. A due settimane i piccoli si involano, ma sono indipendenti dopo il mese di vita. Ricordati che sono uccelli di solito monogami, ma qualche soggetto poligamo ogni tanto lo si trova.

Che carattere hanno i canarini gialli?

Il canarino è un animale non eccessivamente sociale in natura. Questo vuol dire che in casa può vivere da solo, a meno che tu non voglia avere una progenie, nel qual caso ti serve una coppia. Il maschio è famoso per il suo canto che utilizza per attrarre le femmine durante la stagione della riproduzione. Le femmine, invece, cantano di meno.

Mai mettere due maschi insieme perché litigano. Inoltre tendono a essere piuttosto territoriali. Non sono animali adatti ai bambini: sono molto fragili e se non afferrati correttamente, possono farsi male. Inoltre si spaventano facilmente.

Dieta e alimentazione del canarino

Alimenti adatti al canarino

Come alimentazione, i canarini sono uccelli granivori. La loro dieta si compone di semi, ma attenzione: bisogna fornirgli anche altri alimenti. Come cibo dovresti offrire miscele di semi contenenti panico, miglio, canapa, lino, colza, ravizzone e semi di piante di campo. Meglio utilizzare gli estrusi che sono più completi.

Ma soprattutto se fornisci solo miscele di semi, devi integrare ogni giorno con verdure come:

tarassaco

insalata romana

radicchio

cicoria

catalogna

carote grattugiate

spinaci

broccoli

frutta

mais

patate

piselli e fagioli lessi

Altri alimenti da dare occasionalmente sono:

pane secco integrale (non esagerare per evitare fermentazioni)

fette biscottate

grissini

formaggio grattugiato

tonno al naturale

uova soda

pastoncino apposito

larve di insetti

Ricordati sempre di lasciare una fonte di calcio a disposizione. Puoi usare il classico uovo di seppia o il guscio d’uovo cotto e gli appositi integratori in polvere che trovi in vendita nei negozi, il grit.

Acqua fresca deve sempre essere lasciata a disposizione negli appositi beverini a tubo. I beverini devono essere lavati quotidianamente per evitare proliferazioni batteriche. Inoltre controlla sempre che siano pervi: il calcare rischia di bloccarli.

Alimenti non adatti al canarino

Ci sono alcuni alimenti da non dare ai canarini, sono proprio vietati:

cioccolato, tè, caffè

dolci di qualsiasi natura e genere, incluse caramelle

avocado

melanzane

salumi

Principali malattie del canarino giallo

Se hai un canarino, cerca di trovare in zona un veterinario esperto di esotici. Il canarino sano ha il becco liscio, le piume non arruffate, non ha scoli nasali o oculari, non ha noduli, le zampe e le unghie sono sane.

Fra le principali malattie dei canarini abbiamo:

cisti delle penne o lumps

alopecia della testa

ritenzione dell’uovo

rogna delle zampe

vaiolo aviare

acariasi dei sacchi aerei

coccidiosi

tricomoniasi

salmonellosi

camylobacteriosi

Gestione dell’alloggio del canarino

La gabbia classica del canarino è quella rettangolare, non quella tondeggiante di Titti. Devi prendere la gabbia più grande possibile in quanto devi permettergli di fare qualche volo. Le gabbiette microscopiche in cui di solito vengono detenuti al massimo possono servire per il trasporto, ma non per viverci.

La gabbia va messa in alto, in una stanza tranquilla senza rumori fastidiosi e lontano da possibili predatori come gatti e cani. L’alloggio deve essere arricchito con:

posatoi : quelli in plastica non vanno bene perché non fanno consumare loro le unghie. Meglio usare quelli di legno naturale, con un diametro che non sia circondabile totalmente dalle zampe. Inoltre devono essercene a sufficienza per tutti i canarini nella gabbia

: quelli in plastica non vanno bene perché non fanno consumare loro le unghie. Meglio usare quelli di legno naturale, con un diametro che non sia circondabile totalmente dalle zampe. Inoltre devono essercene a sufficienza per tutti i canarini nella gabbia vaschetta per il bagno : deve essere piena di acqua pulita

: deve essere piena di acqua pulita nido per la cova: quando necessario

Come fondo della gabbia puoi usare anche la carta del giornale, più facile da cambiare. Proteggi d’estate la gabbia con una zanzariera. Le zanzare, infatti, pungendo possono trsmettere il vaiolo aviare. Occhio che i canarini non sopportano bene le temperature più basse di 15 gradi.

Curiosità sul canarino

Ecco alcune piccole curiosità sul canarino:

Con il termine di canarini gialli mosaico si intendono canarini con livrea dalla doppia colorazione (per esempio abbiamo il mosaico rosso e giallo)

si intendono canarini con livrea dalla doppia colorazione (per esempio abbiamo il mosaico rosso e giallo) I canarini ala bianca sono quelli con ali e coda bianche

sono quelli con ali e coda bianche Se ti stai chiedendo quali sono i canarini più belli , particolarmente apprezzati sono i Lancashire, gli Harzer, l’Edelroller, il Lizard e l’Irish fancy

, particolarmente apprezzati sono i Lancashire, gli Harzer, l’Edelroller, il Lizard e l’Irish fancy La durata di vita media di un canarino domestico è di 8-10 anni, a volte arrivano anche a 15 anni

domestico è di 8-10 anni, a volte arrivano anche a 15 anni Un canarino giallo costa sui 15 euro. Ma i prezzi aumentano per colorazioni originali o più richieste

sui 15 euro. Ma i prezzi aumentano per colorazioni originali o più richieste Titti, noto personaggio dei cartoni animati Looney Tunes e Merry Melodies, è un canarino

Perché prendere dei canarini gialli?

Se hai deciso di avvicinarti al mondo dei volatili da compagnia, il consiglio è quello di non cominciare da uccelli più impegnativi come are o pappagalli cenerini. Prova a cominciare con qualcosa di più tranquillo come dei canarini gialli.

Fonti