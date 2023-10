Quante calorie ha la mozzarella di bufala

La mozzarella di bufala, formaggio fresco a pasta filata, è un'alimento relativamente moderato in termini calorici. 100 grammi apportano approssimativamente 290 calorie. Nonostante la sua consistenza cremosa e saporita, quindi, questo formaggio è ragionevole dal punto di vista calorico, soprattutto quando confrontato con formaggi più grassi. Non bisogna demonizzarla, ma introdurla con moderazione nella propria dieta quando si sta cercando di perdere peso.

Chi è a dieta e ne va matto probabilmente si sarà posto almeno una volta la domanda: “quante calorie ha la mozzarella di bufala?”. Domanda legittima, specie se bisogna prestare attenzione all’introito calorico giornaliero. Quella di bufala è una varietà di mozzarella prodotta con il latte di bufala: questa particolare varietà è apprezzata per la consistenza ed il suo caratteristico gusto che la rende diversa (per alcuni una spanna sopra) da quella fatta con il latte di mucca. Ma, e qui arriva la nota dolente, non si può dire che sia un alimento magro. Lungi dal volerla demonizzare, di seguito approfondiamo quanta mozzarella di bufala si può mangiare se si sta cercando di perdere peso.

Cos’è la mozzarella di bufala

Quella Dop è un formaggio fresco a pasta filata, prodotto tradizionalmente nelle province di Caserta e Salerno, ottenuto unicamente dal latte intero fresco di bufala di razza mediterranea italiana, proveniente da allevamenti dell’area di origine. E’ disponibile in commercio immersa in un liquido di governo o di accompagnamento. E in diverse forme e pesi, che variano dai 10 fino agli 800 grammi. La sua composizione comprende latte, caglio, sale e batteri lattici. La si riconosce subito per il colore bianco porcellana, per la superficie, che appare compatta e liscia. Infine, ha un profumo unico, quello del latte di bufala fresco. In definitiva, è il risultato di un processo tradizionale e semplice che valorizza il latte di questa razza bovina.

Valori nutrizionali della mozzarella di bufala

Spesso considerata un alimento grasso e poco salutare, la mozzarella di bufala presenta in realtà valori nutrizionali molto vantaggiosi. Può essere considerata un pilastro della dieta mediterranea ed è più leggera di quanto si pensi. Contiene proteine di alta qualità e pochi zuccheri, ed è ricca di vitamine antiossidanti come la vitamina E, betacarotene e zinco, che aiutano a combattere i radicali liberi.

In quanto ai valori nutrizionali, 100 grammi di mozzarella di bufala campana contengono:

16,7 g di proteine

24,4 g di grasso

56 mg di colesterolo

210 mg di calcio

Calorie della mozzarella di bufala

Passando alle calorie, invece, 100 grammi di mozzarella di bufala offrono un moderato apporto calorico di poco meno di 290 kcal, una quantità di colesterolo inferiore a carne e uova, e un equilibrato mix di grassi, tra cui acidi grassi insaturi e a catena corta, che sono benefici per il corpo. Le calorie contenute in una mozzarella di bufala da 125 grammi, invece, sono pari a 360 circa. Come è ovvio dedurre, infine, una mozzarella di bufala da 250 grammi contiene poco meno di 580 calorie.

Quanta mozzarella di bufala si può mangiare a dieta?

Nonostante le qualità che abbiamo appena approfondito, si tratta di un alimento che deve essere consumato con moderazione e nell’ambito di un’alimentazione bilanciata quando si è a dieta. Non stiamo dicendo che la mozzarella di bufala fa ingrassare (nessun cibo lo fa a priori), ma che bisogna gustarla senza cadere in facili eccessi. E’ vero che è una buona fonte di proteine e può aiutare a saziare l’appetito, ma il contenuto di grassi non è irrisorio, e di questo va tenuto conto. Una quantità ragionevole è pari a 125 grammi.

