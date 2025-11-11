C’è un nuovo incentivo da 1.000 euro per coloro che hanno questo ISEE. Ecco quali sono i requisiti per ottenerlo

Per il 2026 arriva un nuovo incentivo che supera i 1.000 euro e che potrà aiutare famiglie con un certo ISEE. Negli ultimi anni, i bonus hanno rappresentato un aiuto concreto e importante per famiglie, imprese, ecc. Si tratta di sussidi che hanno dato modo a chi ne aveva bisogno di rendere le spese più sostenibili in vari ambiti, e nel 2026 ci saranno diverse novità.

Come sappiamo, molti incentivi sono assegnati in base all’ISEE, ossia la situazione economica di un nucleo familiare. Ci sono dei parametri da rispettare, ragion per cui stabilita una certa soglia non si può accedere, se la si supera.

Bonus da 1226 euro, in cosa consiste e a chi spetta

Negli ultimi anni abbiamo assistito a tutta una serie di pesanti rincari in diversi settori, da quello energetico a quello alimentare, e molto altro ancora.

In questo contesto, gli incentivi costituiscono un aiuto importante, come detto, e per il 2026 è previsto l’arrivo di un bonus bollette che può raggiungere 1.226 euro l’anno. Questo grazie ad agevolazioni su luce, gas, acqua, e c’è un accredito in fattura, se si ha un ISEE basso.

Chiaramente, gli incentivi differiscono in base all’ISEE della famiglia e possono anche essere sommati, nel caso in cui si attesti un disagio a livello fisico. Per questa ragione è fondamentale aggiornare annualmente l’ISEE, in questo caso a gennaio del nuovo anno, così da ottenere, se ci sono i presupposti, il suddetto sconto.

L’incentivo bollette 2026 è destinato a famiglie che hanno problemi dal punto di vista economico e il cui ISEE è al di sotto di 9.530€. Se si tratta di famiglie numerose, la soglia raggiunge 20.000 euro (da 4 figli in su). I sussidi sono, peraltro, applicati automaticamente dai gestori, così da non dover fare domanda.

È l’Inps, infatti, che invia loro i dati ISEE, e quindi l’agevolazione è applicata in maniera diretta, sulle bollette. Si tratta di un risparmio notevole in bolletta, e se si sommano gli incentivi per luce, gas e acqua, una famiglia numerosa che ha ISEE basso e anche un membro con disagio fisico documentato, può arrivare a raggiungere oltre mille euro di incentivo.

Altrimenti, il bonus può arrivare, per una famiglia con 5 persone, a 683,10 €. Dunque, è bene tenere a mente l’aggiornamento puntuale dell’ISEE, per poter ricevere gli sconti.