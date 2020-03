Beauty routine per la notte: 5 consigli per la tua pelle

Stabilire una beauty routine per la notte è importante perché ci permetterà di avere una pelle più curata e quindi più sana e giovane.

La vita a casa può essere molto più faticosa di quanto si immagini soprattutto emotivamente: il fatto di indossare spesso gli stessi vestiti e di uscire poco può portare a sviluppare malumore e ansia, ecco perché è importante truccarsi e mantenersi attivi ma soprattutto non trascurare mai la propria sleepy beauty routine. Bisogna costruirne una in base alla propria pelle se non la si ha e seguirla con costanza. I risultati sono assolutamente garantiti. In primis, per avere una pelle fresca e priva di imperfezioni al mattino, è di fondamentale importanza procedere alla pulizia del viso rimuovendo ogni traccia di make up. Una volta raggiunto uno stato di pelle neutra, ecco 5 consigli da seguire per avere una pelle radiosa e libera da imperfezioni!

Sleepy beauty routine: 5 consigli per la tua pelle da non perdere