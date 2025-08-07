L’Italia segna un importante traguardo nella mobilità sostenibile con l’apertura della prima area di servizio dedicata esclusivamente al rifornimento di veicoli elettrici.

Un passo deciso verso la transizione energetica, che si concretizza in Valle d’Aosta, lungo l’autostrada A5, a pochi chilometri dal casello di Aosta, presso Les Iles de Brissogne Sud. Questo nuovo polo di ricarica si propone come modello innovativo per il futuro delle infrastrutture di rifornimento italiane.

Inaugurata il 1° agosto 2025 da Ionity e dalla Società Autostrade Valdostana (SAV), l’area di servizio è la prima in Italia a non prevedere più la distribuzione di carburanti tradizionali, ma esclusivamente la ricarica per auto elettriche. L’offerta tecnologica è di altissimo livello: sei colonnine ultra-rapide da 300 kW, capaci di soddisfare le esigenze di ricarica anche di veicoli pesanti e auto con rimorchio, affiancate da una colonnina fast da 50 kW. Questa configurazione fa dell’area un punto di riferimento per la mobilità elettrica, soprattutto per chi percorre tratte autostradali lunghe e necessita di tempi di ricarica ridotti.

Prima area di servizio in Italia riservata ai veicoli elettrici

L’area è strutturata per garantire comfort durante l’attesa, con due gazebo attrezzati con panchine e tavoli. Un sottopassaggio collega la stazione di ricarica con l’area gemella in direzione nord, dove si trovano altre due colonnine Ionity, un punto ristoro e le tradizionali pompe di benzina. La parte sud, fino a poco tempo fa una semplice zona di parcheggio inutilizzata, ha così assunto un ruolo centrale nella rete di infrastrutture per la mobilità elettrica, rispondendo anche alle esigenze di traffico proveniente dalla Francia.

La realizzazione di questa stazione esclusiva per veicoli elettrici rappresenta una novità assoluta per il nostro paese, in linea con le esperienze già consolidate in altri Stati europei. Nonostante il mercato italiano delle auto a zero emissioni resti ancora in fase embrionale rispetto alla media globale, il segnale di cambiamento è chiaro e irreversibile.

Attualmente circa il 45% delle aree di servizio sulle autostrade italiane è dotato di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Questo dato, però, è destinato a crescere rapidamente: entro i prossimi due anni si prevede che quasi tutte le stazioni autostradali saranno attrezzate almeno con un punto di ricarica per veicoli elettrici. Le 1.150 colonnine oggi distribuite lungo la rete autostradale potrebbero infatti raddoppiare, seguendo modelli innovativi come quello inaugurato in Val d’Aosta.

Questa espansione infrastrutturale è fondamentale per supportare la crescita del parco auto elettriche in Italia, favorendo la diffusione di una mobilità più sostenibile e riducendo la dipendenza dai combustibili fossili. La collaborazione tra operatori come Ionity e gestori autostradali, con investimenti mirati, si conferma strategica per accelerare la transizione energetica sul territorio nazionale e garantire una rete capillare e affidabile di ricarica.

L’inaugurazione di questa nuova area di servizio rappresenta quindi un segnale importante per il futuro della mobilità in Italia, con un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale e all’innovazione tecnologica. La Valle d’Aosta si pone così all’avanguardia nel panorama nazionale, proponendo un modello replicabile che potrà contribuire a trasformare radicalmente il modo in cui gli italiani si spostano sulle autostrade.