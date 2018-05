Regalo Festa della Mamma 2018: idee originali

Domenica 13 maggio 2018 si festeggia la Festa della Mamma, ricorrenza che per tradizione cade ogni anno la seconda domenica di questo mese. Un’occasione per dedicare un pensiero a questa figura fondamentale e soprattutto per stupire le mamme con un dono originale e sorprendente.

Scegliere il regalo giusto per le mamme può non essere un’impresa facile, soprattutto se l’intento è quello di comunicare gratitudine e affetto in modo inusuale. Un obiettivo che può essere raggiunto anche senza spendere somme eccessive, optando per un regalo che possa realmente contribuire a migliorare e semplificare la quotidianità.

Ecco una selezione di idee regalo originali e low cost di sicuro effetto, omaggi facilmente reperibili perfetti anche per chi ha a cuore il rispetto dell’ambiente e desidera promuove acquisti responsabili evitando gli sprechi.

Gancio appendi borsa da tavolo

Molto economico, originale e decisamente poco ingombrante è il gancio appendi-borsa da tavolo, uno strumento pratico e utile che consente di appendere la borsa comodamente al tavolo durante una cena al ristorante o direttamente alla scrivania in ufficio, in modo tale da averla sempre sotto controllo senza correre rischi. In commercio si trovano ganci di varie forme e materiali, da quelli più semplici agli oggetti più sofisticati. Non resta che recarsi presso uno store di oggetti per la casa e scegliere il gancio che più si allinea allo stile e ai gusti della propria mamma. Questo regalo è ideale per le donne di tutte le età.

Set di attrezzi da giardino

Per le mamme dotate di pollice verde e amanti del giardinaggio, invece, il regalo perfetto potrebbe essere un semplice set di attrezzi per la cura delle piante, magari scelti del colore preferito dalla destinataria e confezionati in modo creativo. Per rendere originale questo dono, ad esempio, è possibile organizzare un simpatico cestino da decorare manualmente e riempire con vari utensili.

Spazzola Tagle Teezer

Un regalo originale e molto innovativo, ma senza dubbio utile per le mamme che hanno i capelli particolarmente ricci e ribelli, è la spazzola Tagle Teezer: ideale sia sui capelli asciutti sia dopo lo shampoo sulla chioma ancora bagnata, permette di districare e sciogliere i nodi senza dover trattare i capelli con lozioni e altri prodotti solitamente usati per ridurre l’effetto crespo. Una risorsa green che permette di risparmiare sull’acquisto di balsami e creme assicurando una durata nel tempo davvero notevole. Questa spazzola, infatti, va incontro al deterioramento in modo molto lento e rappresenta una strategia per limitare l’accumulo di rifiuti difficilmente degradabili.

Massaggiatore manuale

Un altro regalo perfetto per le mamme che tengono al loro aspetto, ma non solo, è il massaggiatore manuale da usare autonomamente su alcune parti del corpo, ritrovando benessere e riattivando la circolazione anche come rimedio anticellulite. In commercio si trovano massaggiatori di varie forme e materiali, da utilizzare sulle gambe, la pancia, la schiena, le spalle e il viso. Variano per impugnatura e funzioni ma si basano tutti sullo stesso principio: ridurre lo stress accumulato, defaticare, attivare il microcircolo grazie all’azione dei rulli o delle sporgenze. Un oggetto da usare tutti i giorni, poco ingombrante e certamente utile a tutte le età.

Selezione di tè e tisane

Infine, un dono forse meno originale ma generalmente apprezzato dalle appassionate di tè e tisane è una selezione di filtri o miscele particolari da sperimentare per preparare ottime bevande da gustare da sole o in compagnia delle amiche. Per rendere speciale questo regalo è possibile personalizzare la selezione tenendo conto dei gusti personali delle mamme, donando anche un raccoglitore da esporre in cucina.

Se vuoi aggiornamenti su Festa della Mamma, Riciclo creativo inserisci la tua email nel box qui sotto: Sì No Ho letto e acconsento l'informativa sulla privacy

Sì No Acconsento al trattamento di cui al punto 3 dell'informativa sulla privacy