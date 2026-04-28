Valli di Comacchio, il fragile equilibrio che si spezza tra mare che avanza, piogge estreme e suolo che sprofonda

Le Valli di Comacchio sono uno dei tratti più fragili della costa adriatica italiana. Qui l’equilibrio tra terra e acqua, già sottile, sta cedendo sotto tre spinte che arrivano insieme: mare che avanza, piogge sempre più intense e suolo che sprofonda. Non è più solo una questione di paesaggio o di natura da proteggere. È un problema che riguarda un territorio abitato, coltivato, attraversato ogni giorno. E dove il confine tra emergenza ambientale e rischio per comunità ed economia si fa sempre più stretto.

Piene e paratoie ferme: quando l’alta marea mette Comacchio in allarme

Negli ultimi mesi il sistema ha mostrato tutta la sua debolezza. A febbraio le piogge continue hanno fatto salire il livello delle valli salmastre fino a 20 centimetri sopra il mare. Ma le paratoie verso l’Adriatico non riuscivano a scaricare l’acqua in eccesso: la marea, spinta per giorni da bora e scirocco, restava troppo alta. È il punto critico del problema. Quando il mare sale, l’acqua interna non ha più via d’uscita. Secondo il Parco del Delta del Po, negli ultimi tre anni episodi di questo tipo si sono ripetuti con una frequenza mai vista prima, tra le alluvioni del 2023, quelle del 2024 e i nuovi picchi registrati tra dicembre e febbraio. Se il livello arrivasse a 50 centimetri, per Comacchio il rischio di allagamento diventerebbe concreto. Intanto si lavora giorno e notte, quasi centimetro dopo centimetro, per abbassare l’acqua e mantenere la giusta salinità nelle valli. Ma i margini si riducono. E ogni evento estremo rende tutto più difficile e più costoso.

Bonifiche e subsidenza: così il Delta è diventato più vulnerabile

La crisi di oggi non nasce all’improvviso. Questo pezzo di Emilia-Romagna è stato cambiato per decenni dalle bonifiche, che hanno prosciugato grandi aree umide e trasformato una geografia fatta di acqua e terra in un territorio agricolo e urbanizzato. Quel processo ha lasciato però un’eredità pesante: la subsidenza, cioè l’abbassamento progressivo del suolo, che in alcune zone procede a circa un centimetro l’anno. In una provincia dove ampie aree sono già sotto il livello del mare, ogni centimetro conta il doppio. Perché facilita l’ingresso dell’acqua marina e rende più complicato smaltire quella piovana. Nel frattempo l’Adriatico, tra il 1993 e il 2023, è salito di circa 30 centimetri. Il Delta si trova così preso in una morsa: sopra l’acqua aumenta, sotto la terra scende. Da qui nasce anche il confronto sul riallagamento parziale della valle del Mezzano, un’area bonificata che il Parco vorrebbe usare come spazio di espansione e riserva d’acqua, utile sia contro le intrusioni saline sia nei periodi di siccità. È una proposta discussa. Ma dice una cosa chiara: non tutto può restare all’asciutto come in passato.

Dalle valli ai lidi: spiagge, pinete e acqua dolce sotto pressione

La pressione si vede anche lungo la costa, dove l’erosione sta mangiando tratti di spiaggia e mettendo in difficoltà pinete, stabilimenti balneari e bacini di acqua dolce alle spalle del litorale. A Lido di Volano, uno dei punti più esposti, la linea di riva è arretrata di oltre 200 metri in dieci anni. In alcuni tratti la sabbia non basta più nemmeno per immaginare una stagione balneare normale. Le mareggiate hanno già raggiunto strutture turistiche e aree boscate, mentre l’acqua salata indebolisce le radici degli alberi e accelera il degrado delle dune. Situazioni simili si registrano anche a Lido di Pomposa e Lido di Spina, dove l’edificazione realizzata tra gli anni Sessanta e Ottanta si somma alla subsidenza e lascia i centri abitati più bassi della spiaggia. I ripascimenti regionali restano la difesa più visibile, ma costano sempre di più e durano sempre meno: spesso la sabbia riportata a riva sparisce nel giro di pochi mesi. E poi c’è un altro nodo, meno evidente ma decisivo: la disponibilità dei sedimenti offshore da cui quella sabbia viene prelevata. Una risorsa che non è infinita.

I prossimi 50 anni: perché l’emergenza non è più un’eccezione

Il punto, ormai, è che a Comacchio non si può più parlare di una serie di eventi eccezionali. Scienziati, urbanisti e gestori del Parco concordano su un dato: la crisi è strutturale. Le proiezioni sul livello del mare raccolte in diversi studi indicano che questo territorio, senza interventi profondi e continui adattamenti, potrebbe tornare in larga parte sott’acqua entro mezzo secolo. Vuol dire ripensare difese costiere, uso del suolo, agricoltura, turismo e perfino l’idea stessa di mantenere alcuni insediamenti dove sono oggi. Le Valli di Comacchio diventano così un laboratorio anticipato della crisi climatica italiana: un luogo dove ciò che altrove viene ancora visto come uno scenario futuro produce già effetti quotidiani. Per chi vive qui, non è solo una questione ambientale o di stagione estiva. È la possibilità concreta di continuare a lavorare, abitare e investire in un territorio sempre più difficile da governare. Per questo il caso Comacchio va oltre i confini locali e pone una domanda più ampia: per quanto tempo, e in che modo, l’Italia intende difendere le sue coste più fragili.