Smog: anche a livelli bassi danneggia cuore e polmoni

Poiché il nostro studio ha rivelato effetti dannosi anche a livelli inferiori di smog rispetto a quelli stabiliti dagli stati uniti, l’inquinamento dell’aria dovrebbe essere considerato dai medici un fattore di rischio per le malattie cardiache e respiratorie. I politici dovrebbero invece riconsiderare i livelli attuali per la qualità dell’aria. […] Abbiamo concentrato le nostre analisi sugli individui che risultavano esposti solo a ridotte concentrazioni di inquinanti nell’aria, eppure abbiamo comunque rinvenuto un rischio aumentato di ricovero in ospedale per disturbi cardiaci e respiratori.

Dallo studio è emerso come una porzione rilevante di attacchi cardiaci , infarti, fibrillazione atriale e ictus sia proprio dovuta all’inquinamento da smog. Nel dettaglio, a ogni aumento di PM2.5 di un ug/m3 corrisponde una crescita annuale di 2.536 casi d’infarto. Si tratta di concentrazioni lievi, tali da non avvicinarsi minimamente ai livelli massimi d’ inquinamento definiti per legge, eppure più che sufficienti per determinare alterazioni all’interno dell’organismo. Mahdieh Danesh Yazdi , ricercatrice alla base dello studio, ha così commentato:

