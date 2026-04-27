Pripyat evacuata in ritardo: il silenzio sovietico che aggravò il disastro di Chernobyl

Pripyat non fu evacuata subito. Ed è uno dei particolari che, ancora oggi, colpiscono di più se si guarda a Chernobyl senza retorica. Il reattore 4 esplose all’1:23 del 26 aprile 1986, durante un test di sicurezza finito nel peggiore dei modi. Eppure la città costruita per chi lavorava nella centrale andò avanti per ore quasi come niente fosse: famiglie in casa, bambini fuori, persone che si preparavano ad andare al lavoro. Intanto, nell’aria, si accumulava una contaminazione di cui nessuno stava dando una spiegazione vera.

Le ore perdute dopo l’esplosione e l’evacuazione arrivata solo il giorno dopo

La parte più difficile da accettare, a quasi quarant’anni di distanza, è che il disastro non fu causato solo dall’esplosione. A pesare fu anche tutto il tempo lasciato passare dopo. Pripyat venne evacuata soltanto nel pomeriggio del 27 aprile, quando migliaia di persone erano già state esposte alle radiazioni senza protezioni e senza indicazioni chiare. Arrivarono i bus, la gente salì pensando di stare via pochi giorni. In molti lasciarono a casa documenti, vestiti, giochi dei bambini, convinti che sarebbero tornati presto. Non successe. In quelle ore perse c’è una delle verità più scomode dell’intera vicenda: l’emergenza fu trattata prima come un problema politico da tenere sotto controllo e solo dopo come un rischio sanitario da affrontare. I vigili del fuoco e gli operatori intervennero quasi al buio, spesso senza sapere davvero a quali livelli di esposizione stavano andando incontro. Diversi di loro pagarono subito quel primo intervento con la sindrome acuta da radiazioni.

La radioattività scoperta in Svezia e l’ammissione forzata di Mosca

Il mondo non venne a sapere di Chernobyl perché l’Unione Sovietica decise di parlare apertamente. Lo seppe perché, il 28 aprile, una centrale nucleare in Svezia rilevò livelli anomali di radioattività sui lavoratori e nell’area attorno all’impianto. In poco tempo fu chiaro che la fonte non era interna alla centrale svedese. A quel punto Mosca non poté più continuare a tacere e arrivò un’ammissione pubblica, tardiva e misurata. Un passaggio che racconta molto più del solo incidente tecnico: mostra quanto fosse fragile l’informazione in un sistema abituato al controllo e al segreto. Nel frattempo la nube radioattiva si stava già spostando ben oltre l’Ucraina. Attraversò Bielorussia, Russia, Scandinavia, Europa centrale e meridionale, fino a raggiungere anche l’Italia, dove tornarono al centro i controlli sul latte, sulle verdure a foglia larga, sulla pioggia. Chernobyl dimostrò in modo brutale che un incidente nucleare non resta mai dentro i confini di una centrale.

Disinformazione, paura e sfiducia: l’altra eredità dell’incidente

L’eredità di Chernobyl non si misura soltanto nei tumori alla tiroide legati all’esposizione allo iodio radioattivo, nei territori ancora contaminati o nel sarcofago costruito in fretta e poi sostituito dal New Safe Confinement, oggi di nuovo osservato con preoccupazione dopo i danni segnalati nel 2025. C’è un’altra eredità, meno visibile ma forse più lunga: la sfiducia. Quando le istituzioni tacciono nelle prime ore, quando i dati arrivano tardi, quando le versioni cambiano, quel vuoto si riempie in fretta di paura, voci e sospetti. È successo allora e continua a succedere ogni volta che il tema nucleare riemerge tra guerre, blackout, attacchi e allarmi, come si vede anche attorno a Zaporizhzhia. Per chi vive in Europa, Chernobyl non è un reperto del Novecento. È una lezione ancora aperta, perché ricorda che il punto non è soltanto la tecnologia, ma chi decide, chi comunica e quanto tempo lascia passare prima di dire la verità.