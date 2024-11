Italsempione: una visione di sostenibilità ambientale per il futuro della logistica

Fondata nel 1955, Italsempione ha abbracciato la sostenibilità come un pilastro fondamentale della sua strategia aziendale

Dal 2015, quando 193 Paesi del mondo hanno sottoscritto l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, l’attenzione di aziende e cittadini verso la sostenibilità a 360 gradi, dall’ambiente alla società in cui viviamo, è cresciuta in modo importante e sempre più realtà imprenditoriali hanno iniziato a adeguarsi per ridurre il più possibile il proprio impatto ambientale, un percorso lungo ma ormai necessario. Ci sono aziende, però, che avevano intercettato il cambiamento in arrivo con largo anticipo, come Italsempione, leader nel settore delle spedizioni internazionali e della logistica.

Fondata nel 1955, l’azienda ha abbracciato la sostenibilità come un pilastro fondamentale della sua strategia aziendale, ma non lo ha fatto inseguendo i nuovi trend. Fin dagli anni ’90, infatti, ben prima che la sostenibilità diventasse un tema centrale nei dibattiti pubblici e nelle politiche aziendali, Italsempione ha adottato un approccio etico e responsabile, orientato a minimizzare il proprio impatto ambientale.

Negli ultimi anni la sostenibilità è divenuta ufficialmente parte integrante della cultura aziendale di Italsempione attraverso l’istituzione di un team dedicato alla gestione delle tematiche ESG (Environment, Social, Governance), con l’obiettivo di regolamentare le pratiche sostenibili già in atto e di migliorare continuamente le performance ambientali. Grazie a questa attenzione Italsempione ha ottenuto la Medaglia di Bronzo EcoVadis, riconoscimento assegnato alle aziende che si distinguono per le loro performance in ambito sostenibile.

Le iniziative di Italsempione per la sostenibilità ambientale

L’impegno ambientale di Italsempione si manifesta attraverso una serie di iniziative concrete, inclusa la Foresta Italsempione, un progetto realizzato in collaborazione con Treedom che ha visto la piantumazione di oltre 2.000 alberi tra Guatemala, Ecuador e Ghana. L’obiettivo è ancora più ambizioso: raggiungere quota 3.000 alberi piantati entro la fine dell’anno e piantare altrettanti alberi nei prossimi tre anni. Questa iniziativa non solo contribuisce alla compensazione delle emissioni di CO2 derivanti dalle attività di trasporto, ma sostiene anche le economie locali nei paesi in cui vengono piantati gli alberi.

A livello locale, invece, l’azienda ha sponsorizzato un progetto di piantumazione di alberi da frutto nel comune di Vittuone, presso la sede principale di Italsempione, un progetto che non solo migliorerà l’estetica e la qualità ambientale della zona, ma contribuirà anche alla riqualificazione di un’area pubblica.

Tecnologia e innovazione sostenibile

L’impegno per l’ambiente di Italsempione si riflette anche nelle operazioni interne agli impianti aziendali. L’azienda, infatti, ha implementato una serie di tecnologie sostenibili, tra cui l’uso esclusivo di muletti elettrici a batteria al litio e l’installazione di impianti fotovoltaici. Non solo. L’azienda ha anche abolito l’uso di materiali in plastica e ha adottato l’illuminazione a LED in tutte le sue strutture, contribuendo così alla riduzione del consumo energetico.

Il futuro sempre più sostenibile di Italsempione

Entro il 2025 Italsempione completerà la costruzione del nuovo Italsempione Village a Vittuone, un quartier generale all’avanguardia di 40.000 mq progettato secondo i più alti standard di sostenibilità. Il complesso sarà dotato di un impianto fotovoltaico e di un sistema di raccolta e riutilizzo delle acque piovane. Inoltre, saranno installate colonnine per la ricarica di veicoli elettrici e implementati impianti LED per l’illuminazione. Questo progetto ambizioso punta a ottenere la certificazione BREEAM excellent, garantendo che l’edificio rispetti rigorosi criteri di sostenibilità e la certificazione FITWEL che garantisce standard di qualità per il benessere dei dipendenti.

Con queste iniziative Italsempione si impegna sempre di più a ridurre il proprio impatto ambientale e a promuovere uno sviluppo sostenibile, mantenendo al centro delle proprie operazioni il benessere del pianeta, delle persone e delle comunità locali.

In collaborazione con Italsempione