Inquinamento, fertilità a rischio: colpa delle polveri sottili

I ricercatori cinesi hanno analizzato 18.000 coppie , vagliando la loro fertilità in relazione ai luoghi di vita. È così emerso come gli individui che risultano maggiormente esposti a smog , particolato e altri contaminanti siano meno fertili, con conseguenze dirette sulla capacità di concepimento sia a livello maschile che femminile. Tanto che, nelle zone più inquinate della Cina, le difficoltà nell’avere figli coinvolgono anche il 20% delle coppie prese in esame.

Un problema non da poco, considerando come – fatta eccezione per alcune nazioni asiatiche, tra cui proprio la Cina – gran parte delle nazioni occidentali oggi vedano tassi di natalità quasi azzerati.

