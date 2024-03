Lo sapevate che ogni 22 marzo ricorre la Giornata Mondiale dell'Acqua? Ecco storia e origini di questa ricorrenza, perché si celebra, cosa possiamo fare in questa giornata e come celebrarla. E anche alcune frasi famose e citazioni che ci ricordano l'importanza dell'acqua per la sopravvivenza nostra e di tutto il pianeta Terra

Forse non tutti sanno che ogni 22 marzo ricorre la Giornata Mondiale dell’Acqua. Se dal punto di vista chimico l’acqua è un composto con formula molecolare H2O, con due atomi di idrogeno legati all’atomo d’ossigeno con legame covalente polare, ecco che in natura l’acqua è uno dei principali e più importanti costituenti degli ecosistemi. Detto in altre parole: alla base di tutte le forme di vita, esseri umani inclusi, c’è proprio l’acqua. La vita sul nostro pianeta è nata grazie all’acqua, senza di essa sparirebbero animali, piante e uomo. La vita sulla Terra non è possibile senza l’acqua.

Eppure, nonostante questo, la sprechiamo, la inquiniamo, acceleriamo imperterriti i cambiamenti climatici riducendo progressivamente le scorte di acqua dei ghiacciai, del circolo polare artico e antartico, di fiumi e laghi. In quest’ottica è più che mai importante sottolineare l’esistenza della Giornata Mondiale dell’Acqua.

Quando è nata la Giornata Mondiale dell’Acqua?

La storia e le origini della Giornata Mondiale dell’Acqua sono abbastanza recenti a dire il vero. Nota anche come World Water Day, questa ricorrenza è stata istituita solamente nel 1992 dalle Nazioni Unite. La Giornata Mondiale dell’Acqua si celebra ogni anno il 22 marzo e fa parte delle direttive dell’Agenda 21, quelle stabilite alla fine della conferenza di Rio.

Inoltre uno degli obiettivi della Giornata Mondiale dell’Acqua è quella di arrivare a soddisfare l’Obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) 6: acqua e servizi igienico-sanitari per tutti. Tale obiettivo deve essere raggiunto entro il 2030.

Perché oggi è il World Water Day?

La Giornata Mondiale dell’Acqua nasce per sensibilizzare tutti sull’importanza dell’acqua nelle nostre vite. Senza acqua non esisterebbe, infatti, la vita così come la conosciamo. Nonostante l’accesso all’acqua sia un fondamentale diritto umano, ancora 2,2 miliardi di persone vivono senza poter avere un accesso a servizi di acqua potabili che siano sicuri.

Ecco perché anche l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, fra i suoi obiettivi, ha inserito quello di poter creare un accesso sicuro all’acqua e ai servizi igienico-sanitari per tutti.

Il guaio è che, a causa dei cambiamenti climatici, stiamo assistendo allo sviluppo di un clima sempre più siccitoso. E questo anche qui da noi in Italia: le piogge sono scarse, i ghiacciai e i nevai che fungevano da riserve sono praticamente inesistenti, i livelli di fiumi e laghi sempre più bassi… Se non si agirà al più presto (cosa che già si sarebbe dovuta fare visto che il trend è questo ormai da anni) ecco che si rischia di sviluppare una crisi idrica mondiale.

Cosa fare nella Giornata Mondiale dell’Acqua 2024?

Cosa fanno le persone nella Giornata Mondiale dell’Acqua? Beh, diverse organizzazioni e enti organizzano convegni e riunioni in vista della Giornata Mondiale dell’Acqua. Se volete partecipare basterà cercare quelle più vicine a voi. Inoltre nello stesso giorno solitamente viene pubblicato il report delle Nazioni Unite sullo sviluppo idrico mondiale.

Sarebbe auspicabile che anche nelle scuole venisse data importanza a tale ricorrenza, magari organizzando lezioni a tema che spieghino agli studenti quanto sia fondamentale tutelare le riserve idriche mondiali ed evitare gli sprechi idrici. Per i più piccini, poi, è possibile spiegare il significato della Giornata Mondiale dell’Acqua magari realizzando disegni da colorare o lavoretti a tema acquatico.

Da reiterare, poi, alcuni consigli per non sprecare l’acqua:

chiudere i rubinetti di lavandino e doccia mentre ci spazzoliamo i denti o ci insaponiamo

usare correttamente lo sciacquone del bagno

riciclare l’acqua di cottura dei cibi per innaffiare le piante (ovviamente una volta che si è raffreddata)

rispettare le ordinanze comunali di utilizzo dell’acqua nei periodi di maggior siccità

Nulla vi vieta, poi, di dare il vostro sostegno economico e materiale alle diverse organizzazioni che si occupano di tutelare le acque. Potete poi celebrare tale ricorrenza magari organizzando un cineforum a tema, con la visione di film a tema acqua e sua salvaguardia. Ecco alcuni film a tema, che parlano anche delle conseguenze della siccità (in alcuni casi si tratta di film di fantascienza che trattano proprio di futuri distopici e post apocalittici in cui l’acqua diventa una risorsa preziosa e rara):

Siccità di Paolo Virzì

Lady in the Water di M. Night Shyamalan

Waterworld di Kevin Reynolds

Mad Max: Fury Road di George Miller

Prilivi Tuda-Suda di Ivan Maximov

Utama – Le terre dimenticate di Alejandro Loayza Grisi

Giornata Mondiale dell’Acqua: frasi e citazioni famose

E per riflettere meglio sul significato della Giornata Mondiale dell’Acqua e dell’importanza di questo elemento per la nostra sopravvivenza e per la sopravvivenza di tutta la Terra, ecco alcune frasi famose, citazioni e aforismi dedicati all’acqua:

“L’acqua è la materia della vita. E’ matrice, madre e mezzo. Non esiste vita senza acqua” – Albert Szent-Gyorgyi

“Non conosciamo mai il valore dell’acqua finché il pozzo non si prosciuga” – Thomas Fuller

“Se la Terra fosse liscia, sarebbe tutta ricoperta d’acqua fino a una profondità di quattro chilometri. In un siffatto oceano solitario, potrebbe benissimo esserci la vita, ma di sicuro non ci sarebbero partite di calcio” – Bill Bryson

“Più ci saranno gocce d’acqua pulita, più il mondo risplenderà di bellezza” – Madre Teresa di Calcutta

“L’acqua è la sostanza da cui traggono origine tutte le cose; la sua scorrevolezza spiega anche i mutamenti delle cose stesse. Questa concezione deriva dalla constatazione che animali e piante si nutrono di umidità, che gli alimenti sono ricchi di succhi e che gli esseri viventi si disseccano dopo la morte” – Talete

“Dicono che per risparmiare acqua e salvare il pianeta basterebbe farsi una sola doccia alla settimana, cambiarsi le mutande ogni tre giorni e i calzini ogni quattro. Per alcuni maschi non credo sarebbe un problema” – Luciana Littizzetto

“Spendiamo milioni e milioni per cercare acqua su Marte e non facciamo niente per conservarla qui e per cercarne di più per quelli che hanno sete” – José Luis Sampedro

“L’acqua è un diritto di base per tutti gli esseri umani: senza acqua non c’è futuro. L’accesso all’acqua è un obiettivo comune. Esso è un elemento centrale nel tessuto sociale, economico e politico del paese, del continente, del mondo. L’acqua è democrazia” – Nelson Mandela

