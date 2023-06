Come risparmiare sui voli? 8 trucchi semplicissimi

Essere flessibili con le date di viaggio, pianificare in anticipo, monitorare le tariffe, considerare le compagnie aeree low-cost, valutare scali o voli multipli, utilizzare i programmi fedeltà, esplorare aeroporti alternativi e sfruttare promozioni e offerte speciali rappresentano tutte ottime strategie per risparmiare sul costo dei voli aerei, che non sempre sono alla portata di tutte le tasche. Mettere in pratica questi trucchi può fare la differenza in termini di spesa.

Fonte immagine: Pixabay

Viaggiare è un’esperienza entusiasmante, ma spesso i costi dei voli possono rappresentare una sfida per il nostro budget. Fortunatamente, esistono diversi trucchi da “viaggiatori incalliti” che possono aiutarci a risparmiare sui voli e rendere più accessibile la realizzazione dei nostri desideri di esplorazione. Non tutti, infatti, possono contare su risorse illimitate: a questi sono dedicati gli 8 trucchi su come risparmiare sui voli aerei che ci separano dalle nostre ambite mete. Prendete nota per esplorare il mondo senza necessariamente svuotare il portafoglio.

Come risparmiare sui voli: 8 trucchi semplicissimi

Se siete qui, probabilmente è perché desiderate viaggiare senza spendere una fortuna. Con gli accorgimenti che seguono potrete farlo in maniera semplice. Non esistono chissà quali segreti quando si tratta di risparmiare sui voli, ecco tutto quello che potete fare.

Molti di noi sono vincolati dalle ferie, che in Italia sono spesso previste nel mese di agosto, uno dei più cari per viaggiare. Qualora abbiate la possibilità di sceglierle in un altro periodo dell’anno, sappiate che una delle chiavi per risparmiare sui voli è essere flessibili con le date di viaggio. Quali sono i giorni in cui i voli costano meno? Evitare i periodi di alta stagione e considerare voli in giorni infrasettimanali o notturni può spesso portare a tariffe più convenienti. Anche se comporta fare delle levatacce: sarete ripagati all’arrivo.

Pianificazione anticipata

Giocare in anticipo è un altro trucco importante per ottenere tariffe aeree convenienti. Le compagnie tendono ad aumentare i prezzi man mano che si avvicina la data di partenza, quindi prenotare i voli con parecchio anticipo può offrire prezzi più vantaggiosi. Maggiore è l’anticipo, maggiore sarà il risparmio. In caso di dubbi non esitate: farseli sfuggire ad un prezzo basso sarebbe davvero un gran peccato.

Fonte: Pixabay

Monitoraggio delle tariffe

Utilizzare siti web o applicazioni che consentono di monitorare le tariffe dei voli può essere estremamente utile. Questi strumenti hanno il vantaggio di avvisare ad ogni variazione di prezzo. Così potrete rimanere aggiornati nel caso in cui i costi aumentino o diminuiscano consentendovi di ottenere le migliori offerte disponibili. Quelle più gettonate sono Edreams e SkyScanner, ma ne trovate molte altre. Così come potete usufruire di siti web e pagine Facebook che raccolgono le offerte più vantaggiose facendo un grande lavoro di ricerca per chi non ha tempo o dimestichezza.

Compagnie aeree low-cost

Anche se spesso sono meno comode, le compagnie aeree low-cost offrono generalmente tariffe più favorevoli rispetto a quelle tradizionali. Vale la pena considerare l’opzione di volare con queste compagnie per risparmiare denaro, soprattutto se si viaggia con bagaglio a mano e non si necessita di servizi extra. Qualche esempio? Ryanair, EasyJet, Volotea, Vueling, Wizz Air sono alcune di queste.

Scalo o voli multipli

Molti viaggiatori preferiscono voli diretti per risparmiare tempo, ma spesso voli con scalo o voli multipli possono essere più proficui dal punto di vista della spesa. Esplorare diverse opzioni di itinerari può portare a tariffe più basse, anche se ciò comporta una sosta o un cambiamento di aereo. Certo, in alcuni casi, magari se si viaggia con i bambini, può non essere così pratico, ma in coppia o con gli amici può fare la differenza.

Fonte: Pixabay

Utilizzo dei programmi fedeltà

Un altro trucco per risparmiare sui voli è contare sui programmi fedeltà. Se viaggiate spesso con una particolare compagnia aerea, considerate di iscrivervi ad uno di questi per usufruire di tariffe scontate, upgrade di classe o accumulo di punti che possono essere utilizzati per voli futuri.

Aeroporti alternativi

Invece di volare da quelli principali, valutate la possibilità di partire o atterrare da aeroporti alternativi. A volte, partire dagli aeroporti meno frequentati può consentire di usufruire di tariffe più in sintonia con il nostro budget. Anche se in questo caso bisogna aggiungere il costo degli spostamenti aggiuntivi e valutare se valga veramente la pena.

Promozioni e offerte speciali

Ultime, ma non per ordine di importanza, sono le periodiche promozioni e offerte speciali fornite dalle compagnie. Iscriversi alle loro newsletter, seguirle sui social media o utilizzare siti di comparazione può essere utile per scovare la migliore offerta per il periodo nel quale si intende partire.