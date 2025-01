Rinnovare gli arredi di casa con le stampe è un processo creativo che può portare a risultati sorprendenti.

Arredare casa con stampe è una soluzione che non passa mai di moda nel campo dell’interior design. Stiamo vivendo un periodo di grande vivacità in questo settore, con un numero sempre crescente di arredatori e architetti che scelgono le stampe come strategia per conferire carattere e trasformare gli spazi.

Questa tendenza è particolarmente evidente nel modo in cui le stampe vengono utilizzate, sia in sostituzione dei quadri tradizionali che in combinazione con essi, per arredare con stile ed eleganza.

L’accessibilità delle stampe d’autore

Le stampe si presentano come un’alternativa più casual e accessibile rispetto alle opere d’arte originali, ma possono anche essere di alta qualità e d’autore. Acquistare una stampa numerata dal proprio atelier preferito è un modo ingegnoso per portare a casa un pezzo d’arte di valore senza dover investire cifre esorbitanti. Oltre alle preferenze artistiche personali e al contesto in cui le stampe saranno collocate, ci sono alcune linee guida da seguire per ottenere un effetto d’impatto senza errori.

Elisa Monico, interior designer e nota esperta in home tips, ci offre preziosi consigli su come scegliere e posizionare le stampe per dare un nuovo volto ai nostri spazi. Le sue trasformazioni di ambienti hanno guadagnato popolarità su Instagram, e il 25 gennaio terrà un corso dedicato proprio a questo tema con Komax. Elisa sottolinea come le stampe possano rappresentare una soluzione economica e funzionale per rinnovare una parete, giocando con colori e tonalità che richiamano quelli già presenti in tessuti e arredi.

Uno dei posizionamenti più strategici per le stampe è senza dubbio dietro al divano. Quando la parete non è rivestita da carta da parati o altre decorazioni, una stampa può dare nuova vita a questo spazio ampio e visibile. Secondo Elisa, si può giocare con l’asimmetria:

Utilizzare dei listelli decorativi laterali Scegliere una grande stampa decentrata rispetto al divano

Questa strategia permette di dare profondità all’ambiente e di rendere il divano il punto focale della stanza.

Il posizionamento delle stampe in camera da letto è un altro esempio di come queste possano trasformare uno spazio. Posizionare una stampa dietro al letto può riempire una porzione di muro altrimenti vuota. Qui, è fondamentale prestare attenzione all’altezza e alle dimensioni della stampa scelta.

Il centro della composizione dovrebbe essere all’altezza degli occhi.

Non superare la larghezza della testiera del letto.

Questo accorgimento non solo garantirà un aspetto ordinato, ma contribuirà anche a creare un’atmosfera rilassante nella stanza.

Un altro modo per utilizzare le stampe è posizionarle in fondo al corridoio. Questo può creare un punto focale che attira l’attenzione ogni volta che si entra in casa. Elisa suggerisce di scegliere con cura la stampa, poiché sarà uno degli elementi che cattureranno immediatamente l’occhio di chi entra.

La selezione di una stampa di grande impatto visivo è essenziale per creare un colpo d’occhio.

Questa strategia non solo abbellisce lo spazio, ma può anche dare profondità e carattere a corridoi altrimenti poco interessanti.